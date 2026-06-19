El regreso de 'Sugar' es todo lo que podía pedir y más. Su temporada 2 sigue siendo fascinante y acierta al no apostar por un cambio radical de género

La segunda temporada de 'Sugar' acaba de estrenarse por fin. Después de cautivarnos con sus primeros episodios y un giro final gigantesco, la serie protagonizada por Colin Farrell y creada por Mark Protosevich ya está aquí de vuelta y llega con un reto enorme por delante: demostrar que el impactante giro que cerró la primera entrega no fue un simple truco.

La serie de Apple TV+ nos sorprendió de verdad al revelar que su elegante detective privado John Sugar era, en realidad, un extraterrestre infiltrado en la Tierra. Una revelación que dividió al público y que también convirtió a la ficción en una propuestas única en el catálogo de la plataforma. Ahora, los nuevos episodios recuperan el noir clásico que definió sus primeros compases, aunque eligen dejar en un segundo plano su faceta de ciencia ficción para centrarse en un nuevo caso criminal y en el lado más humano de su protagonista. Y menos mal que así ha sido.

Pisa el freno con la ciencia ficción

Después de los acontecimientos narrados al final de la primera temporada, John Sugar sigue viviendo en Los Ángeles y trabajando como detective privado, a pesar de que la mayoría de los miembros de su especie ya han abandonado el planeta. Mientras sigue buscando a su hermana desaparecida, Djen, acepta un nuevo encargo: encontrar a Ji Moon, el hermano de un prometedor boxeador llamado Danny Moon, cuya desaparición parece esconder una trama mucho más compleja de lo que aparenta.

Durante esta investigación aparece un reparto completamente nuevo. Sugar une fuerzas con Val, una exconvicta interpretada por Sasha Calle, con quien desarrolla una inesperada amistad, y también conoce a Charlotte Fischer, una mujer por la que empieza a sentir algo especial, aunque ocultarle que en realidad es un extraterrestre complica cualquier posibilidad de relación. Y mientras tanto, el misterioso Ray Vega (Tony Dalton) emerge como el gran antagonista de la temporada, y está conectado tanto con la desaparición de Djen como con el caso que investiga el detective.

Aunque la identidad alienígena de Sugar sigue presente -el protagonista sigue utilizando algunas de sus habilidades sobrenaturales y la serie explora su condición como una metáfora sobre la inmigración y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar-, la nueva temporada sigue apostando por el thriller detectivesco y el neo noir. Y esa decisión hace que el elemento de ciencia ficción, que fue el gran golpe de efecto de la primera entrega, tenga mucho menos peso, pero que al mismo tiempo no le reste importancia a lo que nos cautivó de la ficción al principio.

Dulzona pero sin empalagar

Si ha algo que me fascina especialmente de 'Sugar' es la interpretación de Colin Farrell. El actor vuelve a construir un protagonista lleno de empatía, elegancia y melancolía, capaz de funcionar tanto como detective clásico del cine negro como un extraterrestre solitario fascinado por la humanidad. Su mezcla de dureza y calidez convierte a John Sugar en un personaje muy distinto a los detectives tradicionales del género, y buena parte del encanto de la serie depende precisamente de esa interpretación.

Además, a nivel visual, la producción sigue siendo una de las ficciones más cuidadas de Apple TV+. Los nuevos episodios retratan un Los Ángeles nocturno lleno de hoteles clásicos, cines antiguos, clubes, gimnasios de boxeo y calles iluminadas por neones, mientras mantienen los constantes homenajes al cine negro mediante referencias y fragmentos de grandes clásicos.

Y aunque pierda algo de fuerza a medida que avanza, el desenlace -y otro giro sorprendente- deja la puerta abierta a nuevas entregas y también transmite la sensación de que el encanto que nos hizo caer en sus garras sigue intacto.

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