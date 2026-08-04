La miniserie de Netflix con 106 millones visualizaciones que se ha convertido en una de las 5 más vistas de la historia

El mayor éxito televisivo de Netflix en lo que va de año estaba claro desde ya unas semanas que iba a ser 'Te encontraré', pues su ritmo de visionados estaba siendo altísimos. Pues bien, su triunfo ha sido tal que ya suma 106,7 millones de visualizaciones ya es una de las cinco miniseries más vistas de todos los tiempos en la plataforma.

De hecho, esos 106,7 millones de visualizaciones la sitúan actualmente en cuarta posición, y eso solamente si incluimos en la ecuación a 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', ya que la cosa no está del todo clara al tratarse de una antología televisiva.

Éxito histórico para 'Te encontraré'

Tampoco hay que olvidar que Netflix da sus datos de audiencia siguiendo un método bastante particular que, por ejemplo, deja de contar el número de visualizaciones cuando se pasa de 91 días. Los 106,7 millones que acumula 'Te encontraré' es solamente durante los primeros 46 días, por lo que esos datos todavía van a crecer de forma considerable.

A priori, el número 1 sí que está fuera del alcance del drama protagonizado por Sam Worthington, ya que se honor pertenece a 'Adolescencia' con 142,6 millones de visualizaciones. Es cierto que 'Te encontraré todavía suma a buen ritmo -la semana del 27 de julio al 2 de agosto todavía añadió 4,8 millones adicionales-, pero lo va a tener casi imposible para llegar hasta ahí.

Lo que sí parece seguro es que acabe en segunda posición, ya que actualmente el top 5 de las miniseries más vistas de Netflix queda así:

'Adolescencia' con 142,6 millones de visualizaciones 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' con 115,6 millones 'Gambito de dama' con 112,8 millones 'Te encontraré' con 106,7 millones 'Él y ella' y 'Engaños' empatadas con 98,2 millones

De la lista llama la atención que haya tanto dos adaptaciones de Harlan Coben como dos miniseries estrenadas este mismo año. Eso sí, todavía recuerdo el enorme boom que fue en su momento 'Gambito de dama', una impresión que para nada me está quedando con 'Te encontraré'. ¿Quizá este gran éxito se deba también en parte a que simplemente ahora hay mucha más suscriptores que antaño? Puede ser.

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