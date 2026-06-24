Sabía lo que iba a encontrar en 'Te encontraré' y aún así me ha sorprendido. La serie demuestra que Harlan Coben es una de las marcas más fiables de Netflix

Netflix controla muy bien la fórmula de las adaptaciones de Harlan Coben. Después de encadenar varios éxitos como 'Engaños', 'Te echo de menos' o 'En fuga', la plataforma se acaba de apuntar otro tanto con 'Te encontraré', basada en la novela publicada por el autor en 2023.

La serie de ocho episodios combina todos los elementos que han convertido a Coben en uno de los escritores de suspense más populares del mundo: un crimen devastador, un protagonista perseguido por su pasado, una conspiración cada vez más compleja y una sucesión constante de giros inesperados.

Un hombre condenado

La historia comienza en una prisión, donde David Burroughs cumple cadena perpetua por el asesinato de su hijo de tres años. Siempre ha defendido su inocencia, pero las pruebas presentadas durante el juicio -incluido ADN y un supuesto testigo- fueron suficientes para condenarlo y convertirlo en uno de los hombres más odiados del país.

Pero todo cambia cuando recibe la inesperada visita de Rachel Mills, su excuñada. Mientras revisaba las redes sociales de una amiga, Rachel encontró una fotografía en la que aparecía un niño que guarda un enorme parecido con Matthew, el hijo de David. No solo comparte sus rasgos físicos, sino también la misma marca de nacimiento. Y la posibilidad de que el niño siga vivo lo cambia todo.

Convencido de que fue víctima de una conspiración, David decide escapar de prisión para descubrir qué ocurrió realmente. A partir de ese momento, la serie se convierte en una carrera contrarreloj en la que el protagonista y Rachel intentan reconstruir el pasado mientras son perseguidos por el FBI y por personas interesadas en que la verdad nunca salga a la luz.

La investigación los conduce a una red de secretos que se extiende durante más de una década y conecta distintos lugares de Estados Unidos e incluso Europa. Como ocurre en las mejores historias de Coben, cada respuesta deja nuevas preguntas y cada descubrimiento obliga a replantearse todo lo que parecía estar claro hasta ese momento.

Y uno de los grandes aciertos de la serie es su reparto. Con Sam Worthington al frente y acompañado por Britt Lower y Milo Ventimiglia, la producción construye una historia sobre el amor, la obsesión y la búsqueda desesperada de la verdad que no da respiro.

Con una trama repleta de secretos, personajes ambiguos y giros imposibles, 'Te encontraré' vuelve a demostrar por qué las adaptaciones de Harlan Coben se han convertido en uno de los productos más fiables de Netflix. Es un thriller absorbente, lleno de tensión y giros constantes, diseñado para devorarse en pocos días y que confirma que la colaboración entre el escritor y la plataforma sigue funcionando a la perfección.

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