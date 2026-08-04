Sony admite por fin el fracaso del universo extendido de Spider-Man sin Tom Holland, pero se niega a reconocer que 'Morbius' o 'Madame Web' sean malas películas

Sony pasa por un gran momento gracias al éxito de 'Spider-Man: Brand New Day', pero lo cierto es que no ha tenido demasiada suerte en sus intentos de crear un universo alrededor del trepamuros, pero sin contar con la presencia de Tom Holland. El fracaso de 'Kraven the hunter' terminó de dejarlo claro, y ahora el propio estudio así lo admite.

Ha sido Tom Rothman, actual CEO de Sony, quien ha afirmado que "el público no quedó lo suficientemente satisfecho. Si esa es una valoración justa de esas películas, quién sabe. Es como hablarle al viento. El público es quien manda, y no respondió. Así de simple". Que una cosa es reconocer el fracaso y otra admitir que sean malas, pues en su momento ya acusaron a los críticos de que tuvieran una recepción tan mala.

Universo paralizado

Ahí es cierto que las tres películas de 'Venom' lideradas por Tom Hardy sí que conectaron con el público -aunque cada una de ellas fue recaudando menos que la anterior-, pero grandes decepciones como 'Morbius' o 'Madama Web' dejaron claro que la cosa no funcionaba.

Todo eso ha llevado a que ese universo esté actualmente paralizado, y tampoco haya motivos para pensar en un relanzamiento cercano en el tiempo: "Analizamos si había películas interesantes que hacer con otros personajes. Por el momento, no hay ninguna en desarrollo activo". Así que si alguien aún tenía esperanzas en que resucitase el proyecto de 'El Muerto' con Bad Bunny, ya puede ir olvidándose.

Ahí quizá simplemente sea necesaria una nueva visión creativa, ya que detrás de todas ellas encontramos a Avi Arad, quien también participa en 'Spider-Man: Brand New Day', pero con un rol mucho más simbólico...

En Espinof | Spider-Man: en qué orden ver las películas y series de la saga de Marvel

En Espinof | Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor