'God of War' parece una serie maldita. Además de Kratos, también pierde a su Atreus en una decisión empresarial cuestionable

La primera imagen que Amazon Prime Video compartió del inicio de rodaje de 'God of War' vivirá ya oficialmente en la infamia, porque no veremos a ninguno de sus dos protagonistas en su estreno en la pequeña pantalla. Primero fue Ryan Hurst, que se lesionó en una escena de riesgo interpretando a Kratos, y ahora es el turno del pobre Callum Vinson, que a los 11 años ha sufrido todo el peso de la maquinaria de Hollywood en sus carnes.

A Atreus perro con ese hueso

No será el único cambio en el reparto, porque Island Austin también ha tenido que dejar su papel como Thrud. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, tal y como ha investigado MP1st, porque se sabe que la productora de la serie está abriendo una nueva ronda de castings con las mismas características de la primera vez que quisieron fichar a Atreus y Thrud. Solo que, esta vez, en lugar de buscar actores entre 9 y 12 años, los buscará entre 14 y 17.

Al fin y al cabo, la segunda temporada adaptará 'God of War: Ragnarok', donde ambos personajes ya han crecido, y parece que prefieren contratar a los actores ya creciditos que esperar a que crezcan, y, ya que la serie está pasando por un hiato obligado, es el momento de volver a poner la nave en órbita. Por supuesto, no tenemos fecha de estreno, y es algo lógico dado que ni siquiera tenemos protagonista, y todo lo que se ha rodado hasta ahora acabará, de manera inevitable, en la basura.

Por cierto, medios como Variety están comentando que Kratos ya tiene nueva cara, aunque aún sin confirmar: se trataría de Dave Bautista, y su casting tendría todo el sentido. ¿Quién mejor para interpretar a un guerrero cansado de luchar que debe hacerlo una vez más que un actor cansado de interpretar a héroes de acción que debe hacerlo una vez más? Las hachas están sobre la mesa, pero claramente esta producción no puede permitirse un resbalón más.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | Las mejores películas de 2026