Por qué 'Spider-Man: Brand New Day' da la experiencia cinematográfica colectiva por excelencia: "Han sabido dar con la tecla adecuada"

Los superhéroes no viven ya su momento más álgido en el cine, pero hay uno que resiste cualquier fatiga o declive posible y ese es Spider-Man. El héroe arácnido sigue siendo un valor seguro en la gran pantalla, y la versión con Tom Holland conecta profundamente con el público, convirtiendo a 'Spider-Man: Brand New Day' es el inmenso taquillazo que se está convirtiendo.

Estos días acercarse a los cines es toparse con una cantidad de colas impresionantes de gente deseando ver la última aventura del trepamuros. Y eso se traduce en salas llenas de gente vibrando al unísono, aplaudiendo en varios momentos y riendo y emocionándose a la vez en los momentos correctos. La experiencia colectiva por excelencia.

Un cómic ilusionante en movimiento

Así lo experimentó Alejandro G. Calvo al acercarse a ver la película para hacer su crítica, y la experiencia compartida le ha hecho disfrutarla incluso más. Una aventura que "es muy cómic" clásico de relleno entre los grandes eventos, como apunta a ser 'Vengadores: Doomsday', pero que se disfruta al máximo.

Para el crítico de SensaCine, la primera hora y media en sensacional porque "han sabido dar con la tecla adecuada" reuniendo a Peter Parker con sus amigos y cruzándole con un superhéroe tan opuesto como The Punisher. Esos momentos íntimos, junto con otros instantes donde parecen recrear portadas icónicas, es donde 'Brand New Day' se distingue.

Luego la introducción de otros elementos que buscan conectar con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, y escenas de acción espectaculares pero efectistas, hacen el último tramo algo más "previsible". Una última hora que funciona pero que entusiasma mucho menos, pero es suficiente para volver a disfrutar de los superhéroes en pantalla como hacía tiempo que no se hacía.

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