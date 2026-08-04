La siguiente película de Spider-Man ya tiene fecha de estreno. Una secuela que se ha hecho muchísimo de rogar y que deja fuera a Tom Holland

Estos días estamos centrando toda nuestra atención en 'Spider-Man: Brand New Day', que ha marcado el regreso de Tom Holland al Universo Marvel y de paso nos deja las cosas encaminaditas de cara a 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars'. Las siguientes paradas en el MCU están claras, aunque también tenemos que acordarnos de que Peter Parker no es el único Spider-Man que existe.

Se ha hecho de rogar

Si 'Spider-Man: Un nuevo universo' nos enseñó una cosa es que no existe tan solo un Spider-Man, y que cada universo tiene a su propio Trepamuros. Miles Morales se ha ganado a pulso ser una de las versiones más queridas del superhéroe, y más desde la película animada de Sony, pero parecía que el futuro de su saga se había quedado en el limbo.

Desde que se estrenó 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' en 2023, Sony nos había tenido esperando la resolución de la trilogía y sus responsables acumulando retraso tras retraso. Llegado el momento incluso se llegó a rumorear que se había borrado parte de la tercera película, pero todo parece resumirse en: las cosas de palacio van despacio.

Eso sí, ahora que el Spider-Man de Tom Holland está teniendo su tiempo para brillar en 2026, es hora de ir allanando el terreno y Sony no quiere dormirse en los laureles. Así que han anunciado la siguiente parada para la franquicia de 'Spider-Man': la tercera película protagonizada por Miles Morales llega a cines el 18 de junio de 2027.

Ya se apuntaba a un estreno para 2027, y ahora desde la web oficial de Sony se ha terminado de confirmar la fecha definitiva. Si nos hace falta refrescar la memoria, la segunda película nos dejó con un cliffhanger tremendo, con Miles siendo perseguido por la Sociedad Araña de Miguel O'Hara y una carrera a contrarreloj para salvar a su familia.

Con esta tercera película se cerraría la trilogía de 'Spider-Man: Un nuevo universo' que arrancó en 2018, hace casi diez años. Aunque ojo, que tampoco tiene por qué ser el final para Miles Morales, ya sea en el campo animado o en acción real. Al fin y al cabo, Sony puede seguir exprimiendo la franquicia con nuevas secuelas, a lo 'Toy Story', o quizás ahora que nos hemos encariñado de Miles se prepare el reemplazo en el MCU cuando Tom Holland quiera dejar la máscara atrás...

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