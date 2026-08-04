El eclipse total del 12 de agosto no será el único: El mejor anime de 'Berserk' llega a streaming con una novedad histórica

Ya ha habido varias intentonas de adaptar la obra de Kentaro Miura, y desgraciadamente la última está considerada como uno de los animes más nefastos de la historia. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo, la primerísima serie que se estrenó en los años noventa se sigue considerando como la mejor adaptación de 'Berserk' hasta la fecha.

Justo a tiempo

Este 12 de agosto veremos un eclipse total del sol, y obviamente el fenómeno tiene a más de uno revolucionado. Para los fans de 'Berserk', es inevitable pensar en el eclipse que lo cambia todo en la historia, y esa es precisamente la fecha que ha elegido AnimeBox para sumar el anime clásico a su plataforma.

Como han confirmado desde sus redes sociales, a partir del próximo 12 de agosto, el anime de Oriental Light and Magic estrenado en 1997 se podrá ver en la plataforma de Selecta Visión. Aunque no lo hará del tirón, sino que los nuevos episodios se irán estrenando cada lunes, miércoles y viernes.

Este primer anime de 'Berserk' apenas costó de 25 episodios para cubrir hasta el capítulo 87 del manga, aunque omite ciertos eventos y también rebajó mucho el tono y la violencia por la censura televisiva. Aún así, la calidad de la animación se ha revalorizado con los años, y supo captar la esencia del manga de Miura con un encanto único para la época. Si queremos sumergirnos en la historia de Guts, es un acercamiento perfecto, especialmente si nos gustan los animes más "retro".

Ya teníamos este primer anime disponible en Netflix, pero con su llegada a AnimeBox también lo tendremos tanto en versión original como con doblaje en castellano. Sí que es cierto que en su momento se dobló 'Berserk' para las ediciones físicas, pero hasta el momento andaba perdido del campo del streaming y ha sido una oportunidad ideal para recuperarlo.

Tristemente, sabemos que la historia de 'Berserk' todavía está inconclusa en el manga. Aunque tras la muerte de Kentaro Miura sus antiguos ayudantes se aliaron con el mangaka Koji Mouri para terminar la historia de Guts, y poco a poco siguen haciendo avances para mantener la exhaustiva calidad de Miura.

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