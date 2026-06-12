'Berserk' regresa tras meses de parón, y su nuevo capítulo promete ser uno de los más importantes de todo el manga: "Atormentó a Kentaro Miura durante 20 años"

Kentaro Miura ha sido uno de esos creadores que tristemente se nos fueron demasiado pronto, y tras su fallecimiento sus fans se hicieron a la idea de que 'Berserk' quedaría inacabado para siempre. Sin embargo, sus antiguos ayudantes y el mangaka Kouji Mouri, amigo íntimo de Miura, decidieron unir fuerzas para continuar la historia de Guts, y llevan desde 2022 trabajando en esta titánica tarea.

Las cosas de palacio...

Por ahora desde Studio Gaga están haciendo un trabajo muy respetable, aunque llevan un ritmo mucho más lento de publicación para cuidar cada detalle al máximo. Esto ha causado que 'Berserk' no se actualice tan regularmente, y de hecho el manga lleva desde 2025 en hiato pero ya ha roto el parón con la publicación de un nuevo capítulo.

'Berserk' sale del hiato hoy mismo: el capítulo 384 se ha publicado en el número de la revista Young Animal del 12 de junio. Y lo mejor es que tenemos más capítulos asegurados, con el 385 previsto para el próximo 26 de junio y el 386 para el 10 de julio. Después no hay más capítulos anunciados por el momento, así que quizás tengamos que mentalizarnos de que habrá un nuevo hiato por delante.

Eso sí, este capítulo promete ser clave en la historia de 'Berserk', y según Mori tuvo al mismísimo Kentaro Miura sufriendo durante décadas. Un momento en la historia de Guts al que su creador dio vueltas a lo largo de los años, por lo que traerlo a la vida ha sido un reto tremendo para el equipo de Studio Gaga.

"Berserk' saldrá en la Young Animal de mañana. Este capítulo es un episodio que atormentó a [Kentaro] Miura durante 20 años, e incluso yo, que he escuchado sobre él docenas de veces, lo he encontrado increíblemente desafiante", escribió Mori desde su cuenta de X. "De alguna manera nos las hemos apañado para llegar al final después de revisar el diálogo incontables veces con Shimada-san, nuestro editor en aquel momento un mentor de hace mucho tiempo tanto de Miura como mío".

Mori también aprovechó su post, en el que se disculpaba por la tardanza y agradecía su paciencia a los fans de 'Berserk', para desvelar la portada de este nuevo capítulo. El capítulo 383 nos dejó en un cliffhanger tremendo, con Guts atrapado en una suerte de cueva sobrenatural, así que obviamente hay muchas expectativas para ver dónde nos lleva el siguiente tramo de la historia.

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