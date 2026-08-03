'Spider-man: Brand New Day' y 'La Odisea' arrasan y le dan a la taquilla estadounidense el mejor fin de semana de toda la historia del cine. Y no tienen rival en todo el verano

Cómo es el mundo del cine. Hace un año estábamos dando por enterradas a las salas y, por ende, a Marvel, y este fin de semana Spider-man ha llevado a la taquilla estadounidense al mejor resultado de toda su historia. Sí, léelo de nuevo, porque no ha estado ni cerca: el combo entre 'Brand New Day' y 'La Odisea' ha hecho 430 millones de dólares, superando sin problemas al estreno de 'Vengadores: Endgame', 'Vengadores: Infinity War' y 'El despertar de la Fuerza'. El poder de Tom Holland y Zendaya es absolutamente arrollador.

Brand new success

Las cifras de 'Spider-man: Brand New Day' están tan cercanas a las de 'Vengadores: Endgame' que necesitaremos la "photo finish" que nos darán los resultados finales de taquilla para saber si, efectivamente, la ha superado o se ha quedado ligeramente por detrás. En todo caso, es una pelea por el mejor o el segundo mejor resultado del primer fin de semana en toda la historia del cine, y la película no tiene ninguna pinta de desinflarse: no tiene rival en todo el verano y va a reinar a su gusto, superando los 1000 millones de dólares globales enseguida, con opciones claras a entrar en el Olimpo de los 2000 millones.

Otra que llegará a los 1000 millones (acaba de superar los 910) es 'La Odisea', que, pese a la irrupción de Marvel, baja menos de un 50% en la mayoría de los mercados importantes. En Estados Unidos se ha quedado en 51 millones, y a este ritmo el fin de semana que viene ya habrá superado a 'Oppenheimer' sin mayor problema: al fin y al cabo, Universal se ha asegurado de que las salas IMAX están copadas por su película hasta mediados de septiembre. Y, una vez más, tampoco tiene competición real, así que seguirá triunfando un rato largo más.

El resto de la taquilla yanqui no regala muchas sorpresas: en el tercer puesto resiste 'Toy Story 5', que solo pierde un 38% respecto a la semana anterior y necesita 9 millones en todo el mundo para superar a 'Toy Story 4'. Lo tiene hecho. Le sigue 'Minions & Monsters', que, pese a la decepción inicial, lleva camino seguro de superar los 500 millones de dólares. Teniendo en cuenta que costó 80 millones es una nueva fuente de oro para Illumination. Ojalá pudiera decir lo mismo, desde el puesto 5, 'Vaiana', que este fin de semana por fin ha recaudado globalmente más de lo que ha costado (está en 261 millones). Eso no significa que dé beneficios, claro: tiene que superar no solo el dinero que se quedan los cines, sino también el gasto en marketing y publicidad. Vamos, que es casi imposible que sea una alegría para Disney.

El resto del top 10 solo tiene una novedad más que ha resistido al arácnido, 'I want your sex', lo nuevo de Gregg Araki, que ha entrado al puesto 8 con unos pírricos 600.000 dólares. La pregunta es... ¿Cuándo derrocará alguna película a Marvel? Viendo el calendario de estrenos, la gran oportunidad es el 14 de agosto con 'The end of Oak Street', pero le falta ese boca-oreja para conseguirlo. Desde entonces los mayores candidatos son 'Insidious: Fuera del más allá' (21 de agosto); 'La constelación del perro'; 'Coyote vs ACME' (28 de agosto) o 'Fall 2' (2 de septiembre). Pero visto lo visto, yo diría que es una incógnita: solo el cielo es el límite para Spidey.

España, entre telarañas

En España, Spider-man ha arrasado como ha querido con su "fin de semana de 5 días" que ha permitido que su público base la vea el mismo miércoles y el más general lo haya hecho el fin de semana. En total, 'Brand New Day' se ha embolsado 13,3 millones, traducidos en unos 1,5 millones de espectadores, batiendo sin problemas a 'Torrente Presidente' y convirtiéndose en el mejor estreno de los últimos 10 años. Ahí es nada.

¿Y 'La Odisea', qué? Pues Christopher Nolan resiste sin problemas: solo ha bajado un 37% de taquilla, ha sumado 3,3 millones más y ya ha superado los 20 millones de recaudación, buscando una impactante cifra final de unos 30 millones. Eso sí, al igual que pasa en Estados Unidos, el resto de la taquilla vive de migajas, siendo lo más destacable que 'Vaiana' y 'Minions & Monsters' consiguen pasar por encima de 'Toy Story 5'. ¡Ah! Y la espectacular resistencia de 'Obsession', que no tiene ninguna intención de salir del top 10.

Ojalá pudieran decir lo mismo las dos opciones españolas, 'Tres de más' y 'Haciendo amigos', que llevan camino de despedirse ya de las diez películas más taquilleras. La primera acabará superando el millón de euros recaudados y la segunda casi los duplicará al final de su carrera. Ni tan mal. Como curiosidad, hay otro estreno que se ha colado en el top 10, 'La última ronda en Venecia', que se ha llevado unos meritorios 41.400 euros. Para estar en tan pocas salas y tener la competencia que tiene, es digno, como poco, de reseñar.

Y en cuanto a las próximas semanas, ¿qué? Pues nada. Salvo que 'La patrulla canina: La dino película' sorprenda la semana que viene, hay calma chicha, salvando las mismas fechas que en Estados Unidos, hasta el 26 de agosto, cuando irrumpan 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'El ser querido', lo último de Rodrigo Sorogoyen. Habrá que ver si la combinación entre ambos puede vencer al Trepamuros. Con la taquilla loca de este año, yo no sabría por qué apostar.

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