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Vin Diesel asegura que 'Fast and Furious 11' tiene uno de los mejores guiones de la historia: "Todavía estoy llorando"

Las declaraciones de Diesel parecen una respuesta a otras que Alan Ritchson hizo hace apenas unos días

The Fate Of The Furious Dominic
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Mikel Zorrilla

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Vin Diesel es un especialista en vendernos la moto en todo lo que se refiere a la saga 'Fast and Furious', pero ahora ha ido un paso más allá al afirmar que 'Fast Forever' tiene "el mejor guion que he leído en décadas". Eso sí, queda la sensación de que no es más que una forma de apagar el fuego sobre la película que inició Alan Ritchson hace unos días.

Todo fan de la saga recordará que el protagonista de 'Reacher' interpretó a Aimes en 'Fast & Furious 10', estando previsto su regreso para la película final de la saga. Pues bien, Ritchson desveló que 'Fast Forever' se había aplazado porque "es cara de producir, es demasiado cara. No tiene mucho sentido", alimentando así la duda sobre si tan siquiera llegaría a hacerse.

¿Nos creemos esta vez a Vin Diesel?

Vin Diesel Close Up In Fast X

Casualidad o no, Diesel ha publicado poco después un mensaje en su cuenta de Instagram reconfirmando el estreno de 'Fast and Furious 11' para el 17 de marzo de 2028 y de paso promocionar el reestreno de 'A todo gas', previsto para este próximo 21 de agosto de 2026: "Le darás gracias a Dios por haber podido ver la primera en el cine este verano".

"No lo quiero en mi película". Vin Diesel impidió la llegada de Jean-Claude Van Damme a la saga 'Fast and Furious'
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"No lo quiero en mi película". Vin Diesel impidió la llegada de Jean-Claude Van Damme a la saga 'Fast and Furious'

Además, Diesel afirma que "acabó de leer el guion de Mike Leslie de 'Fast Forever' y es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando". Queda la duda de si las lágrimas del actor se debe a que haya varias muertes de personajes clave en la saga o a otro aspecto, como la posible reaparición del personaje de Paul Walker.

Por mi parte, hace tiempo que decidí dejar de tomarme en serio a Diesel cuando habla de algún proyecto, pues todavía estoy esperando ver la nueva película de Riddick, la cual se anunció que empezaría a rodarse en agosto de 2024. Y luego nunca más volvió a saberse nada sobre ella.

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