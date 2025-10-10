"No lo quiero en mi película". Vin Diesel impidió la llegada de Jean-Claude Van Damme a la saga 'Fast and Furious'

Vin Diesel es la estrella indiscutible de la franquicia 'Fast and Furious', en especial desde el triste fallecimiento de Paul Walker. Eso le da mucho poder a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la saga, desde los guiones al reparto. Toda una leyenda del género de acción, Jean-Claude Van Damme ha desvelado que le querían en la saga, hasta que el propio Diesel vetó la idea.

El actor belga afirmó, en una entrevista concedida a The Telegraph, que "me querían en Fast and Furious pero Vin Diesel dijo: No, no lo quiero en mi película". Por desgracia, el protagonista de 'Blanco humano' no dio más detalles, por lo que no sabemos en qué película de la franquicia quisieron contar con él o qué personaje podría haber interpretado.

Qué puede aportar hoy Van Damme

La gran franquicia de acción moderna que sí contó con Los músculos de Bruselas fue 'Los Mercenarios', donde Van Damme dio vida al gran villano de la segunda entrega. En su momento, Sylvester Stallone le prometió que reaparecía dando vida al hermano gemelo de su personaje, pero el fracaso de 'Los Mercenarios 4' invita a pensar que la franquicia no tendrá más entregas. Con todo, Van Damme mantiene la esperanza afirmando que: "Siempre quedará los Mercenarios 5. O los Mercenarios 25".

Además, Jean-Claude Van Damme nos dejó a todos una peculiar reflexión sobre qué podría aportar él, hoy en día, a una gran película de acción.

"La gente ha estado conduciendo un Tesla en la pantalla. Hermoso y perfecto CGI. Y tal vez algunas personas quieren volver a la palanca de cambios por un tiempo. Algunas personas. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es una metáfora. Yo soy la palanca de cambios."

En Espinof | Las 26 películas más recomendables de Jean-Claude Van Damme ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia