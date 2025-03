'Reacher', temporada 4 - todo lo que sabemos sobre los nuevos episodios de la serie de Amazon Prime Video con Alan Ritchson

Pocos contaban con ello, pero 'Reacher' ha acabado convirtiéndose en la serie estrella de Amazon Prime Video incluso por encima de la multimillonaria 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Por ello, es lógico que la plataforma anunciase su renovación por una cuarta temporada mucho antes de que tan siquiera la tercera llegase a estrenarse.

Ahora toca hacer un repaso a todo lo que sabemos sobre la temporada 4 de 'Reacher', desde su reparto hasta su posible ventana de estreno en Prime Video, sin olvidarnos de su rodaje y todos los detalles que vayan conociéndose. Y es que este artículo irá actualizándose puntualmente en cuando tengamos novedades sobre la próxima entrega de la serie.

Lo que sabemos sobre el estreno de la temporada 4 de 'Reacher'

Prime Video todavía no ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 4 de 'Reacher', pero sí se sabe que el trabajo de preproducción ya había arrancado en febrero de 2025. Por tanto, todo apunta a que se estrenará en 2026, quedando por saber cuándo en concreto.

Además, Amazon cuenta en este caso con la baza de que no ha tenido que esperar a comprobar su éxito para ponerse manos a la obra con la próxima entrega. Por ello, entre la primera y la segunda temporada pasaron 22 meses, mientras que entre el final de la segunda y el comienzo de la tercera apenas tuvimos que esperar 13 meses.

¿Qué libro adaptará la temporada 4 de 'Reacher'?

Todavía no se ha oficializado cuál será el siguiente libro de Lee Child que adapte la serie de Prime Video. Y tampoco es nada sencillo hacer pronósticos porque hasta ahora no han seguido ningún orden concreto. Eso sí, tanto al escritor como a Ritchson les encantaría adaptar 'The Midnight Lane', la novela número 22 de la saga que para Child "es el libro del que más orgulloso estoy". Eso sí, Ritchson dejó claro en Men's Journal que su favorito es 'Morir en el intento', el segundo de la franquicia, algo que también conviene tener en cuenta.

'Reacher' temporada 4 - reparto y protagonistas

Solamente hay dos personajes de la serie cuyo regreso está básicamente confirmado para la temporada 4. Por un lado, Alan Ritchson volverá a convertirse en Jack Reacher, y él mismo ha confirmado que si de él dependiera, seguiría en la serie hasta que se hayan adaptado todas las novelas del personaje escritas por Child.

Por lo demás, la Frances Neagley interpretada por Maria Sten es el único otro personaje que también ha aparecido en las tres anteriores entregas de la serie. Recordemos que Reacher va saltando de ciudad en ciudad, por lo que es lógico y necesario que haya una gran renovación en el reparto.

Con todo, Amazon ya trabaja en un spin-off centrado en el personaje de Neagley, por lo que es posible que sus apariciones en 'Reacher' se reduzcan en el futuro. Eso sí, la actriz ya ha dejado claro que no piensa dejar la serie.

'Reacher' temporada 4 - rodaje

La grabación de la temporada 4 de 'Reacher' arrancará en verano de 2025, tal y como confirmó el propio Child en una entrevista concedida a Techradar. El equipo se puso a trabajar rápido en ella para que luego su estreno no tenga que retrasarse más de la cuenta. Eso hace que encaje aún más que demos por sentado poder verla en 2026.

En Espinof | Las 23 mejores series de Amazon Prime Video

En Espinof | Las 7 mejores miniseries de Amazon Prime Video