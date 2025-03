"Ni siquiera tendrías que pagarme": la estrella de 'Reacher', Alan Ritchson, sueña con interpretar a este superhéroe de DC

La fama de Alan Ritchson se ha disparado desde que protagoniza 'Reacher', pero lo cierto es que todavía le falta brillar realmente al frente del reparto de una superproducción de Hollywood -lo más parecido hasta ahora ha sido un papel secundario en 'Fast & Furious 10'-. Él mismo parece ser consciente de ello y tiene muy claro cuál es el personaje con el que le gustaría arrasar en cines: Batman

Es cierto que actualmente ya tenemos una versión de ese personaje interpretada por Robert Pattinson, pero recordemos que la película de Matt Reeves no está conectada al relanzamiento de DC que prepara James Gunn. Por ello, Ritchson tiene una oportunidad de conseguirlo y él mismo comentó lo siguiente en The Hollywood Reporter:

Me encantaría interpretar a Batman. Ahí lo dije. Lo voy a gritar a los cuatro vientos: ¡Quiero ser Bruce Wayne!

Eso podría haberse quedado en una simple anécdota, pero lo cierto es que Ritchson ha vuelto a reincidir en su sueño de dar vida a Bruce Wayne en un vídeo respondiendo a dudas de los internautas para Wired en la que ha asegurado que "ni siquiera tendrías que pagarme para hacer de Batman".

"Creo que él sería el mejor Batman que hemos tenido"

Y además Roberto Montesinos, compañero de reparto de Ritchson en 'Reacher', ha ido un paso más allá al señalar en ScreenRant por qué sería una elección perfecta para dar vida al mítico héroe de Gotham:

¿Qué aportaría a ese papel? En primer lugar, su ética de trabajo, su investigación, su dominio de un personaje. Por ejemplo, en los libros de Lee Child, cuando estás leyendo el libro... Reacher entra en una habitación, y hay tres páginas de pensamiento; todo lo que está registrando. ¿Cómo lo hace sin esas palabras? Lo hace con su cara, con sus ojos. Y me dijo una vez: «Cada movimiento de tus ojos indica a la audiencia un nuevo pensamiento».

Así que bordaría a Batman. ¿Por qué Tom Cruise eligió Reacher? Porque estaba tan bien escrito y era tan complejo en la quietud. Batman es el mismo tipo de cosa. Es muy estoico; tiene una máscara. Creo que sería el mejor Batman que hemos tenido. Hemos tenido algunos buenos, pero creo que él sería el mejor Batman que hemos tenido.

Ahora la bola está en el tejado de DC, y no deberíamos tener demasiado en saber algo al respecto. Recordemos que Andy Muschietti ('Flash') está preparando 'The Brave and the Bold', en la cual deberíamos conocer la nueva versión de Batman que aparecerá en la nueva DC de James Gunn.

Por cierto, si tenéis dudas sobre la conveniencia de fichar a Ritchson por si su abultado tamaño podría empequeñecer al Superman de David Corenswet, lo cierto es que el segundo es dos centímetros más alto que el protagonista de 'Reacher'.

