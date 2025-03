Alan Ritchson quiere hacer todas las historias de 'Reacher'. Y esta novela tiene todas las papeletas para ser la siguiente

En lo que la temporada 3 va viento en popa en Prime Video, 'Reacher' está, no solo preparando su temporada 4 sino también su spin-off protagonizado por Maria Sten como Frances Neagley. El éxito de la serie de acción hace que la maquinaria vaya a todo vapor y Alan Ritchson tiene claro que le gustaría estar haciendo del exmilitar durante mucho tiempo.

«Quiero hacerlas todas», declara el actor hablando con Business Insider. Pero no solo las de Lee Child, el autor original de la saga, también las coescritas por el hermano de este Andrew Child. Toda una treintena de novelas de las cuales entre serie y películas de Tom Cruise llevan cinco en pantalla.

Además, tanto Ritchson como el propio Child tienen un deseo muy concreto en cuanto cual quieren que sea la novela que vertebre la temporada 4 de la serie: 'The Midnight Lane' que, si no me equivoco, es de las pocas novelas que todavía no ha recibido edición en España. Child tiene claro que si hay un libro que le gustaría ver trasladado a la pantalla a continuación, sería ese:

«Es el libro del que más orgulloso estoy, va sobre la crisis de opioides escrita desde un punto de vista muy comprensivo, desde el punto de vista del adicto. Me sentí muy feliz con ese libro. No sé cómo funcionaría en televisión, pero me interesa verlo.»

Opioides militares

El libro arranca tras los eventos de 'Oblígame' (Make Me) y muestra a nuestro héroe topándose en una casa de empeños con un anillo de graduación de la Academia Militar de los Estados Unidos (West Point). Consciente de que eso no es algo de lo que uno se deshaga, Jack Reacher decide profundizar en el asunto al pensar que pueda haber sido robado.

«Tiene que ser comprensivo con algo por lo que nunca lo haría, algo con lo que no tiene nada de simpatía», complementa Child, «pero es considerado con alguien que lo sufre.» Este gusto por el libro es algo que comparte Alan Ritchson:

«Me gusta ese libro, es divertido ver la evolución del contenido de los libros. Empezó escribiendo esto en los 90. Algunos de los conceptos que aborda... es muy progresista en estos libros y ver la conversación cambiar a lo largo del tiempo es bastante divertido. Será divertido abordar una historia más moderna.»

