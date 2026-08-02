Margot Robbie y Ryan Gosling quieren hacer 'Barbie 2', pero Warner se niega a subirles el sueldo pese al gran éxito de la primera película

Sería lógico pensar que Warner iba a aceptar cualquier petición para que Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling hagan 'Barbie 2', pero la realidad está siendo distinta. Poco importa que la primera entrega recaudase 1.447 millones hace tres años, porque en el estudio se oponen por completo a una de las exigencias para que la secuela salga adelante.

Desde The New York Times se aclara que el proyecto existe realmente y que las negociaciones están en marcha desde hace tiempo. El problema está en que David Zaslav, actual CEO de Warner, se ha negado a ofrecer sueldos más altos a Robbie y Gosling, los cuales además incluirían una participación en los beneficios que genere la película.

Warner se queda sin tiempo

Por ejemplo, Gosling anda pidiendo 20 millones de dólares para volver a dar vida a Ken en 'Barbie 2' cuando su sueldo base en la primera entrega fue de 12,5 millones. En el caso de Robbie no ha trascendido la cifra, pero es obvio que como mínimo va a exigir lo mismo que su compañero de reparto, que es lo que ya sucedió en la primera parte. A fin de cuentas, ella da vida a la verdadera protagonista de la función.

A eso hay que añadirle que Gerwig y Noah Baumbach, su marido en la vida real y también coguionista de la primera entrega, sí que tienen una idea para la secuela, pero se niegan a compartirla con Warner hasta que todos los acuerdos estén cerrados Pero es que además el estudio tiene otro problema aún más grave: se quedan sin tiempo para poder hacer 'Barbie 2'.

La verdadera clave de todo está en que los derechos de Barbie regresarán a Mattel este próximo mes de diciembre si Warner no cierra antes los acuerdos para hacer la secuela. Esa es una gran presión para un estudio que no puede permitirse que luego 'Barbie 2' se haga en otro lado y acabe siendo otro arrollador triunfo en taquilla.

Habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona todo, pero lo que está claro es que tendremos más noticias antes de que el 2026 llegue a su fin.

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores películas en Netflix de 2026