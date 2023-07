¿'Barbie' es una película que odia a los hombres? Por qué es una estupidez hacer esa crítica a la película con Margot Robbie y Ryan Gosling

El estreno de 'Barbie' ha sido un éxito indiscutible. Es verdad que habrá espectadores que piensen que es mala por diferentes motivos, pero está arrasando con todo y va camino de entrar en la lista de las películas más taquilleras de la historia. Eso sí, entre sus detractores hay una queja que se está oyendo bastante, y es que 'Barbie' es una obra que odia a los hombres. Personalmente creo que esa acusación es una estupidez y en los próximos párrafos voy a intentar desarrollar mi opinión.

A partir de aquí hay spoilers de la película

Sí, los hombres son tratados como habitantes de segunda en el reino de Barbie durante el primer acto de la película, hasta el punto de que podríamos calificar como simples floreros a todos los Ken que hacen acto de presencia durante esos minutos. Sin embargo, lo que hace Great Gerwig aquí es precisamente dinamitar ese universo tan particular por todo lo nocivo que hay detrás de esa apariencia ideal en la que todo el mundo es feliz.

Ya entonces queda claro lo cruel que es ese lugar con la forma en la que tratan a la Barbie interpretada por Kate McKinnon y en cómo Margot Robbie reacciona ante el hecho de que su vida perfecta se venga abajo. Es con la llegada al mundo real cuando todo el dolor interior acumulado por el personaje de Ryan Gosling se manifiesta al asumir que el patriarcado es la respuesta a todos sus problemas, pasando de un modelo en el que los hombres son dejados de lado a otro en el que quienes sufren eso son las mujeres.

Ahí espero que no haya argumentaciones en plan mira lo ridículos que son los ejecutivos de Mattel liderados por Will Ferrell cuando todo en la película parte del mismo tono y eso encaja perfectamente en el tipo de humor elegido. Ahora, si no te hace ni puñetera gracia nada en toda la película -o como mucho quizá algún gag aislado aquí o allá, como quizá el momento en el que la narradora critica el fichaje de Robbie en un momento muy concreto de la función-, es perfectamente lógico que te suceda lo mismo aquí.

La cuestión es que mientras la Barbie estereotipo está descubriendo que la realidad es muy diferente a lo que ella creía, Ken se ha hecho con el control de Barbieland y quiere reformar la constitución para que sean los hombres quienes asuman el control. Pocos menos que les han lavado el cerebro a todas las mujeres, sin que nunca se entre demasiado en detalles sobre cómo lo consiguen -aunque, siendo justos, antes tenían un poco de robots programados para ser felices y ahora simplemente las reprograman para otra cosa-.

Y podría haberlo sido perfectamente

Es ahí donde realmente 'Barbie' podría haber demostrado que odia a los hombres si esa fuese su intención. Simplemente tendrían que recuperar el modelo de sociedad anterior y volver a tratar a los Ken como simples floreros. A su manera, sería una forma de vengarse por haber querido implantar el patriarcado en Barbieland y haberlas reducido a lo que antes eran ellos.

De haber sucedido eso, entendería esa cantidad de críticas apuntando en esa dirección, pero es que la realidad es diametralmente opuesta: sí que las Barbies recuperan el modelo de sociedad anterior, pero siendo conscientes de los fallos que habían cometido y haciendo todo lo posible por solucionarlos. Pero si es que hay hasta una escena entre Robbie y Gosling reconociendo los errores que han cometido ambos, dejando a ambos con dudas sobre quiénes son ellos realmente. Ahí es cierto que al ser una película sobre Barbie, se centran en resolver la duda por su lado, dejando que el hombre lo haga por su cuenta en lugar de intentar resolver la pregunta de quién es Ken sin Barbie.

Ahora, si lo que esos espectadores querían es que simplemente fuesen los hombres quienes acabasen en una posición de poder indiscutible en Barbieland y su única lectura posible del mundo es que las cosas sean así, igual es que el problema lo tienen ellos y no la película. Porque lo que se quiere transmitir aquí no es la necesidad de justo todo lo opuesto al patriarcado, pues en ese tramo inicial también está criticando en realidad lo que vendría a ser el modelo opuesto al 100%, sino simplemente que todos tengan las mismas oportunidades. Y sí, soy consciente de que a su manera este post es un poco ejemplo de mansplaining (aunque a otros hombres, que de ellos provienen la abrumadora mayoría de críticas en esta dirección), pero es que lo realmente grave es que sea necesario hacerlo cuando no podría ser más obvio.

