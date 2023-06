"Vuestra hipocresía ha sido expuesta, por eso hay que contar su historia". Ryan Gosling se defiende ante las quejas por su papel en 'Barbie'

'Barbie' es uno de los estrenos más esperados de este verano. Uno de los ganchos de la versión de la icónica muñeca protagonizada por Margot Robbie es Ryan Gosling como Ken, a quien no le pueden importar menos las quejas sobre si "es demasiado viejo" para hacer del personaje.

YesMyKen

La nostalgia empieza a volverse una enfermedad cuando la gente sale a pegarse por "defender el honor de su infancia" de las formas más absurdas posibles. Una de las últimas cruzadas en las que a alguien le pareció buena idea meterse es el #NotMyKen, o lo que es lo mismo, gente clamando que Ryan Gosling no era el adecuado para interpretar a Ken en 'Barbie' porque es "demasiado mayor".

Por suerte, a Gosling le resbala por completo "la polémica" (si es que se puede considerar así) y se lo toma con toda la tranquilidad del mundo:

Yo diría que, ya sabes, si esa gente no quiere jugar con mi Ken, hay otros muchos Kens para jugar. Me hace gracia toda esa parafernalia, como lo del "NotMyKen". Pero, ¿de verdad habíais pensado en Ken antes de esto?

A todo el mundo le parecía bien que su trabajo fuera no ser nada. Y de repente: "¡No! Nos ha importado Ken todo este tiempo". No, no lo hicisteis. Nunca os ha importado. Barbie nunca se ha follado a Ken. Eso es así. Si realmente os hubiera importado Ken, sabríais que a nadie le importa Ken. Vuestra hipocresía ha sido expuesta, por eso hay que contar su historia.

Como no podía ser de otro modo, Gosling zanjó el tema con mucho sentido del humor: "A mí este tío sí que me importa ahora. Soy como su representante. Como si saliera a decir: Ken no ha podido venir a recoger este premio, así que lo aceptaré yo por él". 'Barbie' de Greta Gerwig llega el próximo 21 de julio a los cines.

