La amarga opinión de Tim Burton sobre el cameo de Nicolas Cage como Superman que nació de su gran proyecto frustrado: "Pueden hacer lo que quieran"

Es historia bien conocida por los amantes del cine de superhéroes: en verano de 1998 iba a estrenarse 'Superman Lives!', una película del personaje dirigida por Tim Burton, guionizada por Kevin Smith y protagonizada por Nicolas Cage que incluiría una lucha contra una araña gigante, un perro espacial y Brainiac peleando contra un oso polar en la Fortaleza de la Soledad. Sin embargo, el proyecto se cayó, por motivos obvios, y se convirtió en el "¿Y si?" definitivo de toda una generación.

Superman vive, más o menos

Pruebas de vestuario con Cage como el Superman de Burton

El cine de superhéroes actual ha decidido hacer las paces con el pasado, y por eso pudimos ver en 'The Flash' a Nicolas Cage finalmente dando sopas con honda a la araña en cuestión. Eso sí, solo durante unos segundos en los que el multiverso se reformaba y traía de la tumba a Christopher Reeve y Adam West, entre otros.

El resultado fue entre ilusionante y desasosegante, pero no solo para el público: Nicolas Cage ha criticado el cameo y afirma que no sabe lo que pasó. Y Tim Burton, en una entrevista con el British Film Institute, no se mostró muy ilusionado al ver el proyecto de su vida hecho realidad... y tratado como si fuera una broma. Sus declaraciones:

"Es una de esas cosas de IA, y esto es por lo que creo que ya he tenido suficiente con el estudio. Puede coger lo que hiciste, 'Batman' o lo que sea, y apropiarse indebida y culturalmente de ello, o como lo quieras llamar. Incluso siendo un esclavo de Disney y Warner, pueden hacer lo que quieran. Así que en los últimos años de mi vida, me estoy rebelando silenciosamente contra todo esto."

Al menos nos queda el consuelo de que no tiene remordimientos de haber intentado hacer la película del superhéroe de Krypton... entre otras cosas porque en su contrato constaba que le pagaban 5 millones se rodase o no. Pero Burton no habla de dinero, aclara sus sentimientos sobre ese viejo proyecto que nunca llegó a hacer y si se arrepiente de algo:

"No me arrepiento. Te diré esto: cuando trabajas tanto en un proyecto y no ocurre, te afecta durante el resto de tu vida. Porque te apasionas con las cosas, y cada cosa es un viaje a lo desconocido, y aún no había llegado ahí. Pero es una de esas experiencias que nunca te deja, al menos un poco".

¿Quizá en el futuro? Nunca se sabe, pero Tim Burton ya ha dicho que no se plantea volver a rodar otra película de superhéroes.

