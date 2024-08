"En ese momento, la palabra 'franquicia' no existía". Tim Burton descarta rodar otra película de superhéroes y celebra la libertad creativa que tuvo en 'Batman'

Ha llovido mucho desde que Tim Burton estrenó su hoy día reverenciada 'Batman'. En todos estos años —35 para ser exactos, que se dice pronto— la industria ha experimentado los suficientes cambios como para que el cineasta, que está en plena campaña promocional de su 'Bitelchus, Bitelchus', descarte la idea de sumergirse una vez más en el mundo de los superhéroes.

Una era libre de franquicias

Con esta contundencia lo ha afirmado en una entrevista con Variety:

“En este momento, diría que no. Abordo las cosas desde diferentes puntos de vista, así que nunca diría que no a nada. Pero, por el momento, no es algo que me interese”.

El motivo principal a esta negativa radica en uno de los conceptos que más fuerza han cobrado durante los últimos años en la Meca del cine: el de "franquicia". Por suerte, cuando dirigió su primera película del Hombre murciélago, no se estilaba unir largometrajes y crear universos compartidos a base de continuidades, en ocasiones, forzadas.

“Tuve suerte porque en ese momento, la palabra ‘franquicia’ no existía. ‘Batman’ se sentía ligeramente experimental por aquél entonces. Se desviaba un poco de lo que podría ser la percepción [de una película de superhéroes]. Así que no escuchabas ese tipo de feedback del estudio, y estando en Inglaterra, estábamos aún más alejados. Realmente solo nos enfocamos en la película y no pensábamos en esas cosas que ahora consideran incluso antes de empezar”.

Eso sí, que no existiesen las franquicias tal y como las conocemos a día de hoy, no estuvo reñido con que el bueno de Tim decidiese embarcarse en una continuación para su 'Batman'. El motivo fue, simple y llanamente, el interés que empezó a sentir por los personajes del Pingüino y Catwoman.

“Me volví a animar con todo eso. Fue entonces cuando empezamos a escuchar la palabra franquicia y cuando el estudio empezó a decir: ‘¿Qué es esa cosa negra que sale de la boca del Pingüino?’ Fue la primera vez que sentí el aliento de ese tipo de cosas”.

