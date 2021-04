La Cagepedia: guía de las 21 películas clave para iniciarse en la experiencia Nicolas Cage

Con motivo de la publicación del genial libro 'Las 100 primeras películas de Nicolas Cage' del dibujante Paco Alcázar, ha llegado el momento de repasar las cuatro décadas de carrera como actor de Nicolas Cage, en cuya filmografía hay cabida para las películas de Óscar con la serie Z más ininteligible, en donde ha sido dirigido por grandes directores o directamente ha pasado por subproductos de videoclub en los que su peinado varía como su intensidad.

Desde las leyendas como la ingesta de una cucaracha rodando una escena o su método interpretativo supuestamente basado en conceptos chamánicos, el libro recorre toda su carrera con anécdotas, pequeñas reseñas de sus películas y muchas ilustraciones para celebrar su camaleónica personalidad. Guiándonos por el mismo, repasamos los 21 momentos clave de su carrera, no necesariamente sus mejores películas, sino las más icónicas, significativas o memeables, con la guía de intensidad que nos propone la insólita publicación de Caramba! Cómics.

Birdy (1984)

Intensidad Nic: máxima

Joven, hambriento y ambicioso, Nicholas Cage se abría camino en Hollywood en esta historia de amistad entre dos niños cuyas vidas quedan destruidas tras ir a la guerra. Cage ofrece una de sus mejores interpretaciones como un hombre que pierde todo en Vietnam y trata de no perder su cordura y personalidad, brindando una gran química con su compañero de reparto, una cualidad que no será muy habitual en su carrera. La imagen del actor con la cara vendada es icónica en sí misma en su colección de transformaciones.

Arizona Baby (Raising Arizona, 1987)

Intensidad Nic: Supernova

La alianza de los hermanos Coen y Nicolas Cage debería haber fructificado en más películas, porque probablemente ninguna película ha sabido canalizar tan bien la energía cartoon del actor en sus momentos más locos, creando su primer personaje icónico, que resume bien su primera etapa como actor, aquí como un delincuente que secuestra a un bebé y decide criarlo junto a su mujer. La película sigue funcionando como un dibujo animado rodado en acción real, aun hoy una de las películas más divertidas y sorprendentes de los 80.

Besos de Vampiro (Vampire's Kiss, 1989)

Intensidad Nic: Non Plus Ultra

Una buena cantidad de los gifs famosos de Nicolas Cage provienen de esta rareza indie en la que un ejecutivo editorial cree que se está convirtiendo en vampiro. La actuación de Cage es una sublime desconexión con la formalidad de libro que se adelantó al concepto de meme mucho antes de que existiera internet, una pieza indescriptible que descubrió la vis grotesca del actor, conformando de forma sólida la extravagancia irresistible de su método, lo que le hace único e inimitable.

Corazón Salvaje (Wild at Heart, 1990)

Intensidad Nic: Máxima

Nicolas Cage y David Lynch son otro combinado perfecto que sacan brillo a la genialidad del actor, que cuando dice que su chaqueta de piel de serpiente representa su individualidad y su fe en la libertad personal parece que está hablando de sí mismo. El lado hortera, molón y rokanrolla de Cage impregna cada momento de esta representación del mago de Oz, en la que el surrealismo parece concebido a su medida, con una interpretación de 'Love Me' de Elvis a Laura Dern que es historia del cine.

Red Rock West (1993)

Intensidad Nic: Notable

Un ensayo modesto de 'Giro al infierno' (U-Turn, 1993) protagonizado por Nicolas Cage, presentando a su personaje con unas flexiones sin camiseta en medio de la nada, no es ni mucho menos lo mejor en la carrera de Cage, pero es un neo noir excelente sobre un veterano que es contratado como sicario equivocadamente, creando un círculo de personajes enfrentados entre sí con un cara a cara entre Cage y Dennis Hooper que muestra al actor representando al héroe noble de clase obrera esquivando la perdición. La joya oculta de su filmografía que cualquier fan disfrutará descubriendo.

El riesgo del vértigo (Deadfall, 1993)

Intensidad Nic: Estratosfera superada

Dirigida por el hermano de Cage, Christopher Copolla, el actor se pagó el favor familiar haciendo literalmente lo que le salió del bigote, creando una de sus composiciones más grotescas de histerismo burlón, histrionismo sin filtro, muecas y gritos en toda la escala cromática. Una de las peores películas de su clase, que tiene un interés casi antropológico por ver la explosión del Cage más meme justo antes de ganar el Óscar. Puede que la academia no asistiera a este festival de momentos surrealistas, y frases sin sentido como ese "Vive la France!" que sigue siendo un misterio solo descifrable por los cageófilos más ufanos.

Leaving las Vegas (1995)

Intensidad Nic: Óscar, ven a mí

Nicolas Cage es capaz de desgarrar en su actuación implacable como un alcohólico deprimido que se muda a Las Vegas buscando suicidarse bebiendo hasta morir. Cuando se enamora de una prostituta, una excelente Elizabeth Shue, consigue que su habitual festival de momentos memorables, como tirar una mesa de juego borracho en la realidad, tenga sus propios matices, lo que le valió a Cage el premio al Mejor Actor en los Oscar y marcó un punto crítico en su carrera, cuya etapa posterior será de pura estrella de Hollywood.

Cara a cara (Face / Off, 1997)

Intensidad Nic: Cometa Halley

Castor Troy es uno de los mejores villanos del cine, con su rostro intercambiado con el agente del FBI John Travolta, da alas a Nicolas Cage para una interpretación de dos personajes, lo que aumenta su actuación nerviosa al máximo. Llena de muchas de las líneas más vergonzosas en la historia de Hollywood, su guion es pura poesía cuando sale de la boca de Cage. La acumulación de momentos meme, del cura, bailando, agarrando culos y gritando Aleluya, la convierten en una de las películas más Cage de toda la filmografía Cage. Y además dirige John Woo.

Con Air (Convictos en el aire,1997)

Intensidad Nic: Out of the Box

De su gran etapa de cine de acción de los 90, en donde destaca 'La roca' (The Rock, 1996), quizá es la menos Cage del lote. Su mítico gif saliendo del bus recibiendo la brisa bañada por rayos de sol, su one liner "Vuelve a poner el conejito en la caja", su primer gran peinado imposible, e incluso el propio nombre molón de su personaje, Cameron Poe, la convierten en una oda a la falta de ridículo que además sigue siendo una de sus piezas más entretenidas y con malas pulgas.

Ojos de serpiente (Snake Eyes, 1998)

Intensidad Nic: Máxima

En su etapa de cine comercial como superestrella, películas como 'Asesinato en 8mm' (8Mm, 1999) tenían buenas escenas Cage como su momento de contemplar una Snuff Movie, pero su colisión con Brian de Palma tiende a estar infravalorada. No solo como gran thriller con el director dando otra lección de tensión y pantallas partidas, sino por contener una secuencia inicial desbocada, en la que el actor da todo lo que se espera de él en un pequeño concentrado Cage.

Adaptation (2002)

Intensidad Nic: Big Bang

Nicolas Cage, Charlie Kaufman y Spike Jonze es una mezcla explosiva de por sí, peor si además le añades toques de metaficción tenemos una actuación dual fuera de lo común de Cage en el papel principal demostrando que, incluso con la locura a máximo volumen, es en realidad un actor fenomenal. El resultado es una de las películas más extrañas y geniales de la carrera de esos tres artistas, una disección sobre la adaptación de un libro para la pantalla con un cerebral discurso sobre el proceso creativo.

Los impostores (Matchstick Men, 2003)

Intensidad Nic: Notable

'Los impostores' es una de esas buenas películas de Ridley Scott que quedan enterradas por culpa de las no tan buenas o las que son realmente muy buenas, en la que Nicolas Cage interpreta a un estafador con síndrome de Tourette y trastorno obsesivo compulsivo. Sorprendentemente, el actor está bastante contenido dadas las circunstancias de su personaje, pero tan solo es para que sus explosiones brillen el doble y hayan pasado al catálogo de momentos míticos de su carrera, como cuando va a una farmacia y le grita a un cliente, diciéndole que lo arrastrará a la acera y le pateará hasta que orine sangre.

La búsqueda (National Treasure, 2004)

Intensidad Nic: Notable

No es el momento más delirante de la carrera del actor, pero sí uno de los más satisfactorios para cualquier espectador. Una estupenda aventura con raíces en la saga Indiana Jones es todo lo que se necesita para que veamos también a un Cage que también nos encanta ver, el héroe de acción noble y con frases molonas. El momento clave es cuando se planta en frente de la Declaración de independencia y afirma en voz alta que va a robarla.

El señor de la guerra (Lord of War, 2005)

Intensidad Nic: moderada

Nicolas Cage se unió a Ethan Hawke, Jared Leto y el director Andrew Niccol para interpretar a un traficante de armas de fuego desde sus primeros días, hasta la formación de una especie de imperio de armas. La actuación en capas de Cage elevan la película a una crítica aún relevante del comercio ilegal de armas. Ya con su carrera en declive, 'El señor de la guerra' es uno de sus últimos grandes papeles en el cine de gran estudio, una película a redescubir que, además nos regala uno de los cromos más ansiados de la colección Nic: un discurso rompiendo la cuarta pared.

Wicker Man (2006)

Intensidad Nic: Def con 4

Nos tomamos la libertad de corregir la Nicpedia de Paco Alcázar para darle una nueva categoría a la intensidad de la actuación de Cage en esta nueva versión de 'El hombre de mimbre' que casi logra enterrar el folk horror para siempre hasta que 'Midsommar' lo resucitó. Imposible quedarse con momentos más desconcertantes y ridículos: la escena en la que amenaza a una señora con una pistola porque no se baja de la bicicleta, cuando golpea a otra mujer vestido de oso, zarandea a niños pequeños porque llevan máscaras o cuando ruega que no le metan la cabeza en una escafandra llena de abejas. Probablemente el punto y aparte de su vis meme.

Ghost Rider. El motorista fantasma (2007)

Intensidad Nic: supermáxima

Nicolas Cage, gran fan de los tebeos, finalmente logró interpretar a su héroe absoluto, Johnny Blaze, a quien lleva tatuado, haciendo una interpretación más Cage que Blaze, lleno de chulería, desquiciado en todo momento, con gran peluquín y una trasformación, entre fuego digital y aspavientos imposibles, digna de entrar en los anales del fantástico. En la segunda película, 'Espíritu de venganza', mejoraban los efectos digitales, se duplicaban los tics Cage y se incluía la única escena del universo Marvel en la que se mea fuego.

Señales del futuro (Knowing, 2009)

Intensidad Nic: Máxima

El ocaso del Cage comercial en plena era de peinados imposibles dejó olvidada esta joya de la ciencia ficción de Alex Proyas que se ha ido redescubriendo con el tiempo. En ella Nicolas Cage descubre los códigos de catástrofes por ocurrir y desencadena una trama llena de sorpresas. La escena con Cage dando bandazos tras un espectacular accidente de avión, gritándole a gente en llamas que le pide ayuda no debe subestimarse.

Teniente Corrupto (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, 2009)

Intensidad Nic: Huracán Nic

Hacer un remake de la gran obra de Abel Ferrara es innecesario, pero si quien dirige el cotarro es Werner Herzog dirigiendo a Nicolas Cage hay que replantearse esa afirmación. Así, tenemos al policía apuntando a la cabeza a señoras mayores, arrancando el suministro de oxígeno de un paciente anciano y otra serie de maldades divertidísimas que convierten el asunto en una mordaz comedia negra sin muchos asideros morales.

Furia ciega (Drive Angry 3D, 2011)

Intensidad Nic: Satán

Uno de los productos alentados por la recuperación del Grindhouse, no es tan cool como se cree, pero nadie le puede negar que tiene uno de las secuencias más increíbles de la carrera de Nicolas Cage, que, mientras folla completamente vestido con una mujer muy desnuda, es interrumpido por matones armados, con lo que, mientras bebe de su botella de whisky y fuma su cigarro sin dejar su tarea sexual, acaba con todos a tiros, justificándose luego con un: "Nunca me desvisto antes de un tiroteo".

Mandy (2018)

Intensidad Nic: Megamuerte

Tras una oscura década de subproductos de vídeo, Nicolas Cage ya había pasado su fase meme y nadie confiaba en volverle a ver en un gran papel. Pero Panos Cosmatos logra convertir esta historia de venganza en un híbrido del Cage serio y el más salvaje y alocado, un leñador con hacha heavy metal y motosierra cazando a la pandilla que mató a su mujer. La escena en la que se bebe una botella de vodka, gritando en calzonzillos mientras está cubierto de sangre, es el gran Nic Cage capaz de aunar lo desgarrador con la caricatura.

Color Out of Space (2019)

Intensidad Nic: Máxima

Nicolas Cage y H.P. Lovecraft es una combinación que nadie podría haber imaginado, pero su progresiva espiral de locura no chirría tanto con el personaje de Nahum Gardner, cuyo arco literario es exactamente el mismo, y todas las manías del actor le permiten convertir al granjero de un tipo aburrido a una víctima de fueras incomprensibles con pequeños estallidos injustificados e inexplicables que ayudan a comprender los efectos silenciosos de una presencia más allá de los eones.