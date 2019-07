Las siete películas que conviene ver antes de 'Midsommar', la nueva película de terror de Ari Aster

Si la primera de sus películas, 'Hereditary', apuntó a Ari Aster como uno de los grandes estetas del cine de terror moderno, 'Midsommar' lo consagra como un nombre muy a tener en cuenta dentro del género. Esta película de atmósfera espesa y ritmo pausadísimo apunta a unos referentes mucho más claros que su predecesora. Su argumento, en el que un grupo de jóvenes se ve atrapado en las garras de un culto pagano nórdico, bebe de una tradición en el cine de terror que se remonta hasta los tiempos del cine silente.

También su estética luminosa y sus explosiones de violencia inusitada prestan atención a los maestros del género, y así lo ha entendido IndieWire, que ha elaborado una lista de 7 películas que hay que ver antes de enfrentarse a la experiencia de 'Midsommar'. Brujería, paganismo, fanatismo religioso... 7 películas imprescindibles que exploran el tema de los cultos extraños y las devociones desviadas.

Häxan - La brujería a través de los tiempos: Influyente y aún hoy perturbadora mezcla de ficción y documental que parece mentira que haya cumplido un siglo, dada la icónica potencia de sus imágenes. Sus efectos especiales y visiones del infierno siguen siendo impresionantes.

El inquisidor: Sangrienta y brutal, bordeando la fina línea que separa el cine serio de la explotación chusca, cuenta cómo un famoso inquisidor da tumbos por las zonas rurales del siglo XVII capturando y mandando brujas a la hoguera.

La garra de Satán: De atmósfera caótica e imprevisible, esta extraña película de Piers Haggard arranca cuando un niño se encuentra, en la Inglaterra del siglo XVII, un cráneo con un solo ojo. Una de las mejores y más inclasificables películas de folk horror de la historia.

El hombre de mimbre: El clásico absoluto del horror pagano, la plantilla por la que se ha definido el género desde entonces, y la película favorita de Christopher lee de toda su filmografía. Puro cine de culto, de desarrollo modernísimo e inquietante atmósfera de amenaza pastoril.

Kill List: La revelación internacional de Ben Whitley fue esta asombrosa pieza que mezcla cine de gánsters y cultos aberrantes con pulso vibrante y un esquinadísimo sentido del humor. Para quienes creen que un buen dios pagano no está reñido con un tiroteo a lo Tarantino.

A Fiel in England: Repite Wheatley en la lista con "Un descampado en Inglaterra", que resume perfectamente de qué va la película... y también se queda muy corto. En el siglo XVII, el favorito del género, en plena guerra civil, un grupo de desertores entran en contacto con un alquimista de aviesas intenciones. Loquísima, alucinógena e imposible de categorizar.

The Witch: Maravilloso ejercicio de drama de época (adivínalo: siglo XVII) que poco a poco se va empapando de malignidad y recursos del cine satánico más perturbador. El debut de Robert Eggers es una de las grandes películas de terror de los últimos años, y su increíble atmósfera tiene la culpa.

Bola extra: tres películas para redondear la pagana selección

Como decíamos más arriba, 'Midsommar' tiene mucho que aportar al cine de terror moderno, y aunque temáticamente bebe de las grandes películas del folk horror, tiene más influencias en su haber. Estas son tres adicionales que usamos para redondear la selección.

¿Quién puede matar a un niño?: Hay todo un género de películas de terror bajo un sol de justicia, y la esencial obra maestra de Chicho Ibáñez Serrador es la mejor de todas. Niños tronados, pueblos mediterráneos, guiris panicando... un clásico del horror a la hora de la siesta.

La semilla del diablo: Aunque sin duda 'Hereditary' tenía temáticamente mucho que deber a la obra maestra de Roman Polanski, 'Midsommar' también tiene la lección aprendida en su descripción de un grupo de personajes no del todo amenazantes pero no del todo inocentes que conspiran alrededor de los protagonistas, a través de fuerzas que no podemos comprender del todo.

La iglesia del diablo: No te quedes en el folk horror de siempre. Hay piezas ignotas, semidesconocidas, que resultan a veces tan inquietantes como los grandes nombres del género. Esta 'The Borderlands' habla de una iglesia edificada sobre territorio pagano en la que suceden fenómenos extraños y que tiene en común con 'Midsommar' el clima de progresivo descenso a la irracionalidad absoluta.