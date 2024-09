Los fans de 'Star Wars' casi se llevan un disgusto más grande con las precuelas. Michael Jackson quiso interpretar a uno de sus personajes más odiados

Como la mayoría de personas sobre la faz del planeta, Michael Jackson era fan de 'Star Wars'. También era una de las celebridades más grandes de la época, con fácil acceso a contactar con cualquier persona de la industria del entretenimiento que quisiera, como podría ser, por ejemplo, George Lucas.

Es algo que hizo. Cuando las precuelas aún se estaban cocinando el cantante le declaró a Lucas su deseo de ser parte de la franquicia, y su propuesta no era ser Qui-Gon Jinn u Obi-Wan o cualquiera de los otros papeles en búsqueda de actor, no… el 'Rey del Pop' quería interpretar nada menos que a Jar Jar Binks.

Es evidente a día de hoy que no lo consiguió. Como no hace falta que se lo recuerden, Ahmed Best interpretó (y sufrió) uno de los papeles más odiados de la historia de la saga. Con el temple y el buen estar que caracteriza a los fans de Star Wars, el actor ha tardado veinte años en ganarse una ovación de su público.

Pero por algún motivo, el alienígena tontorrón era un personaje muy del agrado de Jackson. El actor incluso le dijo a Lucas cómo quería aparecer, usando maquillaje y protésicos similares a los de su mítico vídeo 'Thriller'. En última instancia Lucas acabó rechazando la petición, quizás pensando, como decía Best en declaraciones que "habría hecho el papel más grande que la película".

La reacción al papel supuso una gran carga psicológica para Ahmed Best

Best se enteró de esta historia de la boca de George Lucas tras conocer ambos a Jackson en un concierto. Aunque no de decantasen por Jackson, aquello de hacer el papel más grande que la película acabó sucediendo de cualquier manera. El visceral odio a Binks se apoderó del discurso de la película e incluso inspiró un libro llamado 'Jar Jar Binks Must Die'.

El actor ha tardado años en recuperarse del gran impacto psicológico que supuso la reacción al papel, por el que incluso recibió amenazas de muerte. A pesar de todo siguió interpretando al personaje en otros productos de la marca como la serie 'The Clone Wars' y siempre lo defendió, sintiéndose orgulloso de su legado que ha sido clave en la creación de otros míticos personajes CGI como Gollum.

