La cancelación de 'The Acolyte' no fue ninguna sorpresa para Amanda Stenberg tras la "oleada de fanatismo ultraconservador, bilis, prejuicio y odio" que sufrió la serie de 'Star Wars'

Puede que una de las noticias televisivas más mediáticas ya no del mes, sino del año, ha sido la cancelación de 'The Acolyte' tras la finalización de su primera temporada. Una medida que ha hecho que los abanderados del eslogan "go woke, go broke" —mucho más pegadizo que veraz— descorchen alguna que otra botella de champán tras una campaña de odio y, posteriormente, review bombing, que se remontó a antes de su estreno.

Las cosas claras

Es debido a este escenario que a la actriz Amanda Stenberg no le haya sorprendido en absoluto la maniobra de Disney con la producción. Así lo ha confesado en una story de Instagram en la que señala al "fanatismo hiperconservador" y al fandom tóxico —de ese va sobrado 'Star Wars'— como principales responsables de la debacle.

“Voy a ser transparente y decir que no es una gran sorpresa para mí. Ha habido una oleada de bilis que hemos enfrentado desde que se anunció la serie, cuando aún era solo un concepto y nadie la había visto. Fue entonces cuando comenzamos a experimentar una oleada de, diría yo, fanatismo hiperconservador y bilis, prejuicio, odio y lenguaje ofensivo hacia nosotros”.

Además, Stenberg se ha abierto a la hora de explicar cómo le afectó esta situación a título personal, y cómo no cambió su escala de valores al hablar públicamente de ello en todo momento.

“Esto me afectó mucho cuando conseguí el trabajo. Porque no es algo —aunque anticipaba que sucedería—, no es algo que puedas entender completamente cómo se siente hasta que te está sucediendo a ti. Sin embargo, siento que he superado esos sentimientos de varias maneras, incluyendo ser abierta al respecto. ... En cierto punto, se volvió innegable para mí que, para continuar siendo yo misma, tendría que honrar mi sistema de valores siendo abierta incluso en el contexto de trabajar para Disney”.

Al final del día, la actriz no se arrepiente de haber participado en una producción mucho más sólida de lo que se ha vendido, dirigiendo su cariño y su atención a quienes lo merecen.

“Ha sido un honor increíble y un sueño para mí estar en este universo. Por supuesto, estoy muy triste por la cancelación de la serie. Solo quiero que esas personas que nos apoyaron tanto, y que nos apoyaron públicamente, a pesar de y frente a toda la bilis y ataques que recibimos por parte de la extrema derecha, sepan que las queremos y apreciamos. Y eso hizo que este trabajo valiera la pena para mí”.

