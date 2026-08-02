Hace 3 meses fue un gran éxito en cines y ahora es número 1 de Disney+ en 72 países. La entretenida película que amplió un universo con millones de fans

Hay una serie de películas que arrasan en todas partes, tanto durante su paso por la gran pantalla como luego durante el resto de canales de explotación comercial. A ese grupo hay que sumar ahora a 'El diablo viste de Prada 2', pues tuvo un enorme éxito en cines hace 3 meses y ahora está triunfando en Disney+, donde ya es número 1 en 72 países.

La friolera de 20 años tuvieron que esperar los millones de fans de 'El diablo viste de Prada' para poder ver una secuela que perfectamente podría haber sido un mero sacacuartos, pero la realidad es que acaba siendo una continuación bastante digna. Y también una comedia que se atreve a meterse en el lío de cómo los medios de comunicación han ido perdiendo fuerza y prestigio durante las últimas décadas.

Un triunfo indiscutible

Como era de esperar, Disney y Fox apostaron por la mayor continuidad posible con respecto a su exitosa predecesora. Por ello, el guion de 'El diablo viste de Prada 2' corre a cargo de Aline Brosh McKenna y detrás de las cámaras encontramos a David Frankel. Exactamente el mismo dúo de la primera entrega.

En el reparto se aplicado la misma máxima en los cuatro protagonistas, pues Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci recuperan los personajes de Andrea, Miranda, Emily y Nigel para que todo se sienta un poco como volver a casa. Eso sí, nuevos fichajes también hay muchos: Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, B.J. Novak o Simone Ashley.

Otro cambio destacable es el presupuesto, pues se pasa de los 35 millones que costó 'El diablo viste de Prada' a 100 millones. Gran parte de la subida se debe al sueldo de sus protagonistas, pero dudo que nadie en el estudio se arrepienta de ello, pues 'El diablo viste de Prada 2' ha logrado una recaudación mundial de 690 millones. Poca broma.

Además, las críticas también han sido ligeramente más positivas, pues 'El diablo viste de Prada 2' suma un 78% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la primera entrega se conforma con un 75%. Por mi parte, creo que ninguna de las dos son grandes películas, pero sí son entretenimientos solventes que saben lo que quieren ser y no se andan con tonterías innecesarias.

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