'El señor de los anillos: Los anillos de poder' quiere reconquistar a los fans de Tolkien que dejaron la serie: "La temporada 3 es cuando todas las bombas empiezan a explotar"

Amazon apostó con muchísima fuerza por 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', hasta el punto de convertirse en la serie más cara de todos los tiempos. Sin embargo, muchos abandonaron esta adaptación de la obra de Tolkien en el tiempo que pasó entre la primera y la segunda entrega, por lo que sus creadores se han puesto como objetivo reconquistarlos y que vuelvan a verla.

Los creadores y también showrunners J. D. Payne y Patrick McKay son muy conscientes de ese bajón, por lo que su forma de abordar la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ha estado muy marcada por ello. La primera medida para ello fue introducir un importante salto temporal y un prólogo inspirado en la imprescindible 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'.

"Atraer a más gente al tren"

Además, Payne y McKay también quieren jugar con la curiosidad de los fans por conocer a Elros, el hermano de Elrond que también estará interpretado por Robert Aramayo. Eso sí, el verdadero gancho es la promesa de que tras mucha introducción en las dos primeras entregas, ahora es cuando todo va a empezar a saltar por los aires:

Fue una decisión calculada empezar con buen impulso y, con suerte, atraer a más gente al tren. Las dos primeras temporadas se centraron en construir este universo. Durante todo ese tiempo, fuimos encendiendo las mechas y poniendo en marcha todas las historias. La temporada 3 es cuando todas las bombas empiezan a explotar.

La primera duda está en saber si no llegará demasiado tarde para aquellos que se cansaron hace tiempo de la serie, por no decir que algunas licencias que se han tomado no sentaron nada bien a muchos fans de Tolkien. Y la promesa de más acción no va a hacer que cambien de idea si Payne y McKay siguen por esa senda...

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