Acaba de llegar a streaming una aventura veraniega perfecta para pasar el calor. El esperadísimo regreso de uno de los mejores anime isekai con un doblete bajo el brazo

Se había hecho de rogar, pero este año Rimuru Tempest regresó por partida doble. Y es que además de estrenarse la cuarta temporada del anime isekai también llegó a nuestros cines 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste'.

Es una nueva aventura ambientada entre la tercera y la cuarta temporada de la serie, pero marcó un hito tremendo en nuestro país al ser la primera película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken') en poderse ver a lo grande en los cines.

Una pausita antes de seguir

'Lágrimas del mar celeste' es una película que sirve de puente entre temporadas, y aunque es una historia completamente original sí que viene de la mano de Fuse, el creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'. En España se estrenó el pasado abril, y a partir de hoy mismo la tememos también disponible en Crunchyroll.

Al igual que a cines, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste' llega a streaming tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano. Además, la emisión de la cuarta temporada todavía está en marcha, así que ya podemos ir poniéndonos al día con todo el anime isekai del tirón en una misma plataforma.

La película en concreto se desarrolla justo tras la ceremonia inaugural del Reino Demonio Federación Jura Tempest. Para descomprimir y cambiar de aires, Rimuru y su séquito deciden aceptar la invitación de la emperatriz celestial Elmesia y pasar unos días en su isla privada para descansar.

Entre bebidas a pie de playa, mercadillos y escapaditas por el mar, se cruzan con una misteriosa mujer llamada Yura, quien ha descubierto una peligrosa conspiración y necesita la ayuda del grupo. Unas vacaciones un poco accidentadas que, a pesar de resultar un tanto intrascendente, nos deja una aventura bien entretenida y con los mejores elementos de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'. Y si somos fans de Gobta, esta definitivamente es su ocasión para lucirse.

En Espinof | 2026 va a ser espectacular para los fans del isekai. 'Re:Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y los mejores animes del género que regresan este año

En Espinof | Si la temporada 4 de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' no es suficiente, aquí van 5 frenéticos animes de fantasía para que no pare la aventura