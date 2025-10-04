La temporada 4 de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' aún tardará en llegar, pero mientras aquí van 5 frenéticos animes de fantasía para que no pare la aventura

Aunque en febrero de 2026 regresamos brevemente al mundo de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' con una película original, la cuarta temporada del anime isekai se está haciendo lo suyo de rogar. La aventura de Rimuru Tempest pronto concluirá en las novelas ligeras de Fuse, y aunque sabemos que hay todavía mucha serie por delante llenar el vacío se puede hacer un poco cuesta arriba.
Así que si tenemos tiempo para matar, muchas ganas de aventura, magia y monstruos, aquí van cinco animes de fantasía que podemos ver en streaming mientras tanto.
The Rising of the Shield Hero
Un clásico ya imprescindible cuando hablamos de animes de fantasía es 'The Rising of the Shield Hero', que también ha ido escalando puestos para convertirse en uno de los mejores isekais reciente.
Con un héroe transportado a otro mundo que poco a poco va ganando poderes y aliados para su causa. Aquí tenemos a Naofumi Iwatani, quien está destinado a convertirse en un héroe legendario pero, al contrario que sus compañeros, recibe un arma defensiva para valerse por sí mismo en este nuevo mundo.
- Disponible en Crunchyroll y Netflix
Tsukimichi - Moonlit Fantasy
'Tsukimichi - Moonlit Fantasy' volvió con fuerza en 2024 después de unos cuantos años de espera y se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de todo Crunchyroll.
Tenemos otro curioso isekai, en este caso con un joven que es convocado a otro mundo para cumplir un contrato que sus padres firmaron con una diosa. Makoto Misumi es maldito con la habilidad de entender a todas las criaturas menos a los humanos, y así empieza su aventura rodeado de monstruos y seres sobrenaturales.
- Disponible en Crunchyroll
Overlord
Otro imprescindible del género isekai es 'Overlord', aunque aquí tenemos un pequeño girito porque no se trata de un mundo de fantasía al uso sino que nos metemos de lleno en un videojuego con su propio mundo virtual.
Momonga es un poderosísimo jugador del juego online Yggdrasil, pero cuando los servidores del juego cierran para siempre Momonga decide quedarse en su interior... Y resulta que nos personajes no jugables tienen sus propias vidas al margen del guión que siempre había conocido.
- Disponible en Amazon Prime Video
Tragones y mazmorras
Nos alejamos un poco de los isekai para meternos en fantasía al uso con la maravillosa 'Tragones y mazmorras', una pequeña carta de amor a 'Dungeons and Dragons' y las aventuras a través de la mazmorra.
Aquí tenemos a un pequeño grupo formado por Laios, Marcille y Chilchuck, y cuando su cuadrilla es atacada por un poderoso dragón y su curandera Falin es devorada, deciden adentrarse de nuevo en la mazmorra para rescatarla. Así conocen a un enano llamado Senshi, que les enseña a sobrevivir alimentándose de monstruos.
- Disponible en Netflix
By The Grace of the Gods
Aunque si lo que queremos es más aventuras con limos, con 'By The Grace of the Gods' ('Kami-tachi ni Hirowareta Otoko') no podemos fallar. También partimos de un protagonista reencarnado, quien además es elegido por tres dioses para ayudar a quienes se crucen en su camino.
Ryoma decide utilizar esta segunda oportunidad para vivir una vida tranquila y su mayor habilidad es domesticar monstruos, acumulando una gran cantidad de limos a su lado.
- Disponible en Crunchyroll
