'That Time I Got Reincarnated as a Slime' llega a su final, pero aún podemos tener mucho anime por delante: qué nos depara la temporada 4 del adictivo isekai

Ya nos venían avisando desde principios de año, pero hace unos días se terminó de confirmar que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Suraimu Datta Ken') llegaría próximamente a su final. Las novelas ligeras de Fuse tienen tan solo un último volumen por delante, y entonces la historia de Rimuru Tempest habrá llegado a su final.

Lo que nos queda

Ahora bien, como ya sabemos, el final de las novelas ligeras no significa que tengamos que despedirnos del todo del isekai. Especialmente porque el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' va a su ritmo pero sigue bien vivito y coleando.

De entrada,'That Time I Got Reincarnated as a Slime' tiene por delante tanto una nueva película de anime como una cuarta temporada de la serie. Empezando por la película, 'Tears of the Blue Sea Arc' se estrenará en Japón el 27 de febrero de 2026, y aunque es una historia completamente original Fuse ha supervisado el guión y el desarrollo de la historia... Así que, mientras continúa la serie, por lo menos nos llevamos un pequeño aperitivo.

Pero, volviendo a la serie de anime, la cuarta temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ya está en marcha. Y si tenemos en cuenta el ritmo con el que el anime adapta las novelas ligeras originales, podemos esperar que cubra las tramas de los volúmenes 10 y 11 con el arco de la Familia Rosso.

Después vendría el arco del Imperio, que cubre de los volúmenes 12 a 15 y es una de las etapas más intensas de la historia, con lo que podremos esperar una quinta temporada muy movidita. Y es que si Eight Bit continúa apostando por el anime, en realidad 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' tiene muchísimas tramas por delante hasta llegar a su final.

Dependiendo de la extensión de las temporadas, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' podría llegar a extenderse hasta un total de ocho o nueve temporadas para cubrir toda la historia de las novelas ligeras de Fuse. Ahora bien, Eight Bit es su propio enemigo y las largas pausas entre temporadas no ayuda a mantener la atención de los fans.

Porque por ahora la cuarta temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' no tiene fecha de estreno y el estudio anda ocupando tanto con la nueva película de la franquicia como con la tercera temporada de 'Blue Lock', así que nos toca echarle paciencia.

Mientras tanto, podemos ponernos al día con 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' en Crunchyroll, donde está el anime al completo. La serie arranca cuando un hombre muy infeliz llamado Satoru Mikami es asesinado pero despierta en un mundo de espada y hechicería... aunque resulta que se ha reencarnado en un insignificante limo.

