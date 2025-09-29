La temporada 3 de 'Blue Lock' ya está en marcha, pero el electrizante anime de fútbol regresa por partida doble: también tendrá su propio live action

La segunda temporada de 'Blue Lock' dejó un tanto desencantados a los fans, porque tras un genial inicio de temporada se fue desinflando con una animación un tanto regulera. Hacia el tramo final la cosa fue mejorando, pero con las críticas que le cayeron al anime en los últimos meses parecía que 'Blue Lock' tenía un futuro un tanto incierto.

De esta nos recuperamos

Pero parece que 'Blue Lock' quiere regresar con fuerza y por partida doble. Porque, de entrada la tercera temporada del anime está en marcha. Y mientras que la segunda temporada se centró en el Arco U-20, los nuevos capítulos nos meterán de lleno en el Arco de la Liga Neo Egoísta.

Este arco es el más largo del manga por ahora, con un total de 151 capítulos. Así que con tan solo una tercera temporada de anime no da para adaptarlo al completo y quizás se necesiten dos temporadas largas de unos 24 episodios cada una.

Por ahora no tenemos fecha de estreno para esta tercera temporada de 'Blue Lock', aunque Yoichi Isagi y el resto de futbolistas regresan en 2026 con una adaptación en acción real. Desde la cuenta oficial del anime han confirmado que la película llegará en verano de 2026, "justo a tiempo" para el próximo mundial.

La verdad es que 2026 va a venir bastante cargadito en cuanto a live actions de anime. Por un lado tendremos el regreso de 'One Piece', pero también se estrenarán las películas de 'Sakamoto Days', 'Kingdom' y 'Blue Lock', y puede que todavía tengamos alguna más en el horizonte.

En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

En Espinof | Estos fantásticos animes cumplen 10 años en 2025 y siguen más vivos que nunca. Dónde ver en streaming 3 de las mejores franquicias recientes



