"Un cómic de Spider-Man realmente bueno". Uno de los mejores guionistas de la historia del Trepamuros se rinde ante 'Brand New Day'

Cada uno tiene su propio guionista fetiche de Spider-man. Hay quien prefiere la etapa primigenia de Stan Lee, quien se decanta por lo que hizo Dan Slott (creador de la tremenda 'Superior Spider-man') o quien prefiere la consistencia de Roger Stern o la locura de Chip Zdarsky. Yo, en lo personal, me quedo con la etapa que J. Michael Straczynski empezó en 2001 y terminó en 2007, donde fue capaz de crear la mejor química entre Peter y MJ, dando la misma importancia a la vida personal y la superheroica con tramas fabulosas (y un tanto enrevesadas) que han continuado hasta nuestros tiempos.

Pero parker te metes

Stracynski, conocido también por ser el creador de 'Babylon 5' o 'Sense8', no ha dejado nunca de ser fan del Trepamuros, y como tal ha ido al cine religiosamente a ver 'Spider-man: Brand New Day' y la ha disfrutado de lo lindo, racionalizando como nadie en Twitter su absoluta devoción al Spidey de Tom Holland: "Para dejarlo claro, he disfrutado todas las películas de Spider-Man. Pero, en mi opinión, esta última entrega es la que mejor refleja la esencia de Peter y de Spider-Man". Ya veo a algunos fans apretando los puñitos enfadados.

Muchas películas de cómics han caído en tramas basadas en el "MacGuffin", en busca del código, la piedra, la caja, la espada... Esta, en cambio, se centra en lo que William Faulkner describió como "el corazón humano en conflicto consigo mismo". Es una historia muy humana, emotiva sin resultar lenta, aburrida ni autocomplaciente.

Straczinsky piensa, obviamente, como la mayoría del público, que está yendo en masa a verla y valorarla muy positivamente, sin saber exactamente dónde está el techo... porque realmente no tiene rival durante el resto del verano. El ex-guionista de sus aventuras, que algo sabe sobre el superhéroe, termina indicando que "Da la sensación de estar sumergiéndose en un cómic de Spider-Man realmente bueno. Enhorabuena a todos los que han participado (e incluso a los que no)". Straczinsky y John Romita Jr son uno de mis dúos favoritos de la historia del cómic Marvel, así que habrá que hacerle caso, ¿no?

En Espinof | Sony, toma nota: Nueve tramas alucinantes de los cómics de Spider-Man que todavía no han sido adaptadas al cine

En Espinof | Las mejores películas de 2026