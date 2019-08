Sony, toma nota: Nueve tramas alucinantes de los cómics de Spider-Man que todavía no han sido adaptadas al cine

La "tragedia" cinematográfica de la semana es la noticia de que aparentemente Marvel y Sony han roto el acuerdo que permitía realizar películas de Spiderman como parte del Universo Cinemático Marvel. Aun con sospechas fundadas de que la noticia está más cerca de ser una jugada sucia para forzar a renegociar que algo definitivo el caso es que, de momento 'Lejos de casa' es la última película de Disney con Spiderman.

Esto no quiere decir que sea la última película del personaje. Recordemos que Sony tiene los derechos sobre el arácnido y mientras Marvel Studios jugaba con Tom Holland, ellos han estado expandiendo su propio universo arácnido y propuestas como 'Venom' y 'Spiderman: Un nuevo Universo' son buena muestra de ello.

Con más de cincuenta años de historia (y de hecho Peter Parker dejó de ser estudiante de instituto hace medio siglo), Spiderman tiene grandes historias que pueden funcionar genial en pantalla. En Espinof os hemos elegido nueve de las tramas más impactantes que ha protagonizado Peter Parker y compañía.

'Spider-Island'

Sinceramente, cogería toda la etapa de Dan Slott (sus diez años) y daría todo mi dinero para que saliese de ahí una serie en Netflix con todo casi tal cual. Pero como estamos hablando de películas tengo que seleccionar tramas concretas y escojo esta que es un "qué pasaría si todos los habitantes de Manhattan tuviesen poderes arácnidos". Una idea sencilla, divertida pero a la vez que puede dar mucho de sí, sobre todo si ya tenemos establecidos a los estudiantes del instituto.

El asombroso Spiderman: Spider-Island - Número 34 Hoy en Amazon por 23,75€

'El último deseo'/'Spiderman Superior'

La otra gran saga/trama del Spiderman de Slott que sería estupenda en pantalla grande sería la que nos presenta al Spiderman Superior. Un moribundo doctor Octopus planea su última jugada maestra: cambiarse el cuerpo con el de Peter Parker y dejarle morir en el suyo. Octopus tomará la capucha del superhéroe y jurará ser mejor que Parker en todos los aspectos, incluso en el superheroico. Una magnífica historia de redención (si lo podemos llamar así) ideal para presentar a unos personajes algo más adultos.

El asombroso Spiderman 38. El último deseo Hoy en Amazon por 21,85€

'Enemigos superiores de Spiderman'

En este contexto de 'Spiderman Superior', Nick Spencer (autor actual de Spiderman en los cómics) contó la historia de un nuevo grupo de "cinco siniestros" de segunda división: villanos como Boomerang (con el que Spiderman compartirá piso en la nueva etapa), Conmocionador, Demonio Veloz, Escarabajo y Turbo. Fue un cómic muy divertido y que podría ser, perfectamente, adaptado como spin-off al igual que 'Venom'.

Los enemigos superiores de Spiderman Hoy en Amazon por 34,15€

'La última cacería de Kraven'

Vayamos a uno de los grandes clásicos del trepamuros: J.M. DeMatteis hizo la que puede ser una de las aventuras más aterradoras y contundentes de Spiderman: un combate definitivo entre el implacable cazador y su presa que, para muchos, es la mejor historia jamás escrita para el personaje. Una historia que, por cierto, estuvo pensada primero para Wonder Man y el Segador y luego para Batman y el Joker.

Spiderman: La última cacería de Kraven Hoy en Amazon por 15,67€

'La saga del clon' y 'Poder y responsabilidad'

Aclaro que lo mismo me estoy metiendo en un jardín, pero no puedo evitar pensar en qué podría salir de una adaptación de las "Sagas del clon". La primera presentaba al Chacal, villano que lograba clonar tanto a Peter Parker como a Gwen Stacey. Tras la conclusión de la historia no quedaba nada claro que el superviviente fuese el Spiderman original, cosa que aprovechó Tom DeFalco veinte años después para jugar con la idea de que el clon sobrevivió y lleva años viviendo bajo el nombre de Ben Reilly, la Araña Escarlata. A partir de ahí vendría una locura con clones por doquier y la idea de que en realidad Peter es el clon.

El Asombroso Spiderman. La Saga Del Clon Hoy en Amazon por 37,95€

'La muerte de Jean DeWolff'

Peter David creó una historia muy especial con esta saga en la que la capitana de policía, amiga personal de Spiderman, es asesinada a sangre fría. A partir de aquí se producirá toda una búsqueda del asesino conocido como el Comepecados, que llevará al superhéroe al límite. Una historia que, por cierto, tiene que ver con el origen de Eddie Brock/Venom.

'Nada puede detener al Juggernaut'

Teniendo en cuenta que el Juggernaut es hermano de Charles Xavier dudo que Sony pueda obtener los derechos del personaje para hacer esta historia. El imparable villano arrasa Nueva York y el único que parece poder hacerle frente es nuestro asombroso vecino, que intentará por todos los medios evitar su avance, aunque ello casi acabe con él.

La saga del Duende

Las aventuras del Spiderman de los setenta y los ochenta estuvieron llenas de subtramas sobre las mafias neoyorquinas, pero esto no implica que no hubiese grandes villanos como el Duende (Hobgoblin) gracias a la labor de Roger Stern, del que también cogería toda su etapa y crearía una serie. Armado con el arsenal del Duende Verde, este villano será una auténtica pesadilla para Peter Parker.

El Asombroso Spiderman Hoy en Amazon por 42,75€

'Marvel Knights: Spiderman'

Con Mark Millar hay que saber trabajar y hay que saber editarlo, y en este caso doy gracias a que le atarían en corto y realizó en 'Marvel Knights: Spiderman' una gran aventura repleta de villanos que comienza con el secuestro de la Tía May. Una gran historia llena de acción y aventura.

Spiderman. Entre los muertos Hoy en Amazon por 23,75€

Hasta aquí mi selección de cómics. La verdad es que hay muchas más que pueden funcionar en pantalla (y soy consciente de que no he tocado a Straczynski), así que os pregunto: ¿qué grandes historias del trepamuros os gustaría ver en el cine?

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.