Casi 20 años después de su paso por cines sin pena ni gloria, este clásico de ciencia ficción sigue siendo de las mejores películas de Disney

Durante años ha permanecido a la sombra de otros grandes clásicos de Disney, pero el paso del tiempo no ha hecho más que reforzar una idea: 'Descubriendo a los Robinsons' es una de las películas más infravaloradas del estudio. Estrenada en 2007 y basada libremente en el libro 'A Day with Wilbur Robinson', la cinta mezcla ciencia ficción, viajes en el tiempo, humor y emoción para contar la historia de Lewis, un niño huérfano con un talento extraordinario para la inventiva que termina descubriendo que el futuro puede ser mucho más esperanzador de lo que jamás imaginó.

Un futuro muy optimista

Cuando se estrenó en cines, 'Descubriendo a los Robinsons' supuso un cambio importante respecto a la fórmula habitual del estudio. En lugar de apostar por un cuento clásico, proponía una aventura de ciencia ficción llena de inventos imposibles, viajes temporales y un futuro tan extravagante como optimista. Precisamente esa personalidad propia es una de las razones por la que es una verdadera joya.

Toda la película gira alrededor de una idea que se repite constantemente: "Sigue adelante". Un lema que conecta directamente con una de las frases más célebres de Walt Disney: "Aquí, sin embargo, no nos quedamos mirando hacia atrás por mucho tiempo. Seguimos avanzando, abriendo nuevas puertas y haciendo cosas nuevas, porque somos curiosos... y la curiosidad nos lleva constantemente por nuevos caminos".

La película imagina un año 2037 en el que conviven coches voladores, dinosaurios domesticados, ranas cantoras y todo tipo de inventos imposibles. Detrás de ese mundo está Cornelius Robinson, el brillante inventor que representa el futuro de Lewis.

Aunque la aventura está llena de humor y ciencia ficción, el verdadero corazón de la película está en el mensaje que intenta lanzar. Lewis siempre ha sido considerado un niño "raro" por su pasión por la ciencia, pero termina encontrando una familia que lo acepta tal y como es y lo anima a perseguir sus sueños. La historia reivindica que la familia no siempre es la que uno tiene al nacer, sino también la que decide construir.

'Descubriendo a los Robinsons' siempre a sido una de las películas de Disney que más se ha ganado el cariño de la gente, pero nunca tuvo la continuidad que muchos esperaban. Disney llegó a desarrollar una secuela, pero el proyecto terminó cancelándose durante una reestructuración del estudio. Y es una pena que no saliera adelante, especialmente porque estamos hablando de una película cuyo mensaje era precisamente mirar siempre hacia el futuro y seguir avanzando.

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