El público dicta sentencia sobre 'Spider-Man: Brand New Day' y afirma que es casi una obra maestra, pero hay dos películas de Spider-Man aún mejores

El éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' está siendo histórico, pues ha conseguido el segundo mejor estreno de todos los tiempos con una recaudación superior a los 900 millones de dólares durante sus primeros días en salas. A eso hay que añadirle que el público ha quedado encantado, sentenciando que la película protagonizada por Tom Holland es casi una obra maestra.

Esa es la conclusión que puede sacarse de que 'Spider-Man: Brand New Day' haya una conseguido una valoración A en Cinemascore, la segunda más alta posible. Todo un logro que también a punta a que no se hundirá sin remisión el próximo fin de semana. Eso sí, los espectadores también aseguran que hay dos películas de Spider-Man aún mejores que la que ahora nos ocupa.

Cómo se compara con respecto a las demás películas de Spiderman

Fueron 'Spider-Man: Un nuevo universo' y 'Spider-Man: No Way Home' la que consiguió un hito fuera del alcance de la abrumadora mayoría de estrenos, ya que logró una A+ en Cinemascore. Son muy pocos los blockbusters que logran algo así, hasta el punto de que dentro del Universo Cinematográfico de Marvel es un honor que también estuvo al alcance de solamente 'Los Vengadores', 'Black Panther' y 'Vengadores Endgame'.

Eso sí, hay otras películas de Spider-Man al mismo nivel que 'Brand New Day', ya que así queda la lista de todas sus aventuras en la gran pantalla ordenadas de mejor a peor según su valoración en Cinemascore.

Curiosamente, esa A también la sitúa en un segundo escalafón -y empatada con 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', que también logró una A- dentro de la filmografía de su director Destin Daniel Cretton, pues 'Cuestión de justicia' consiguió una A+ en 2019.

Volviendo a su posición dentro del UCM, lo cierto es que hay ya una veintena de películas de Marvel que se han llevado una A en Cinemascore, por lo que va a ser más sencillo listas todas las que se quedan por debajo, que no son tantas:

Por último, 'Spider-Man: Brand New Day' tiene ahora mismo una nota media de 8,2 en IMDb, mientras que en Letterboxd se va hasta un 4,16 sobre 5. Está claro que ha gustado mucho.

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