Will Smith sigue retrasando 'Soy Leyenda 2' y une fuerzas en su nueva película con Jaafar Jackson tras el exitazo de 'Michael'

Will Smith no se ha prodigado demasiado en pantalla desde la polémica en los Óscar con Chris Rock. De hecho, solamente ha estrenado dos largometrajes desde entonces -'Hacia la libertad' y 'Bad Boys: Ride or Die'- pese a tener multitud de proyectos en su agenda. Uno de los más ansiados es 'Soy leyenda 2', pero esa esperada secuela tendrá que esperar, ya que en su próxima película va a unir fuerzas con Jaafar Jackson.

Jackson ha arrasado este año en taquilla con 'Michael', el biopic más taquillero de todos los tiempos en el que interpretaba a su famoso tío. Sin embargo, la película dirigida por Antoine Fuqua era su primera experiencia como actor, por lo que habrá que ver cómo se desenvuelve en 'Supermax', la superproducción que preparan Amazon MGM Studios y Miramax con Smith al frente del reparto.

Asesinato en la cárcel

Escrita por David Weil y David J. Rosen -un dúo que ya trabajó en series como 'Hunters' y 'Citadel'-, 'Supermax' es un thriller sobre dos agentes del FBI que investigan un asesinato que ha tenido lugar en la cárcel más segura del planeta. Smith da vida a uno de esos agentes, mientras que el otro contará con el rostro de AnnaSophia Robb.

Por el momento se desconoce cuál será el papel que interprete Jackson en este largometraje que va a llevar el sello de David Gordon Green, un cineasta que arrancó su carrera en el cine independiente para luego firmar producciones más comerciales como la reciente e irregular trilogía de 'La noche de Halloween' o la lamentable 'El exorcista: Creyente'.

Actualmente se está cerrando el resto del reparto de 'Supermax', e imagino que no tardarán mucho, ya que está previsto que el rodaje arranque en Australia a finales de este mismo mes de agosto de 2026.

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