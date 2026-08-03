Es oficial. 'Spider-Man: Brand New Day' destrona a 'Vengadores: Endgame' y consigue el mejor estreno de la historia en Estados Unidos con 360 millones

El increíble éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' acaba de marcarse un nuevo tanto, pues ya es oficial que la película de Marvel protagonizada por Tom Holland ha superado a 'Vengadores: Endgame' para conseguir el mejor estreno de todos los tiempos en Estados Unidos.

La cifra inicial que se dio a 'Spider-Man: Brand New Day' fue de 355, pero los datos definitivos han elevado su recaudación hasta los 360 millones. No es un gran cambio, pero sí suficiente para quedar por encima de los 357 millones que logró 'Vengadores: Endgame' en 2019.

¿Podrá superar el récord de 'Star Wars: El despertar de la fuerza'

Ahora la duda en saber cuál será el techo de 'Spider-Man: Brand New Day', pues se da por sentado que superará los 2.000 millones de recaudación mundial, lo cual la situaría como una de las ocho películas más taquilleras de la historia, pero es que 'Vengadores. Infinity War' hizo 2.048 millones, mientras que 'Star Wars: El despertar de la fuerza' se quedó en 2.068. Es muy factible que supere a ambas.

Además, 'Spider-Man: Brand New Day' también aspira a convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos. Ese honor pertenece aún a 'Star Wars: El despertar de la fuerza' con 936 millones, pero es que el mes de agosto tiene tan pocos estrenos de entidad que incluso deja de sonar imposible que la cuarta aventura de Holland como el trepamuros puede alcanzar los 1.000 millones allí.

También conviene recordar que 'Spider-Man: Brand New Day' pasará a tener también sesiones en cines IMAX a partir del próximo viernes 7 de agosto, ya que se acaba el periodo de exclusividad para 'La odisea' -aunque la película de Christopher Nolan sí que la mantendrá en los pocos cines IMAX en 70mm que hay en el mundo-. Eso va a ayudar a que sus ingresos mantengan muy buen ritmo durante el próximo fin de semana, el cual va a ser clave para poder valorar mejor hasta dónde podría llegar.

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