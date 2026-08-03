La visita a Circe es uno de los momentos más impactantes de 'La Odisea'. Aún así, nos dejó un importante agujero de guion que no me puedo quitar de la cabeza

Christopher Nolan le ha dado su propia vuelta de tuerca a 'La Odisea', encontrando un curioso punto medio entre la épica original de Odiseo y sus propias interpretaciones (y su propio mensaje). Aunque ha querido darle un cierto enfoque más realista, alejándose de la presencia física de los dioses, su versión del mito sigue plagada de fantasía y una esencia sobrenatural, especialmente en las escenas dedicadas al cíclope y a la hechicera Circe.

Ahora sí, ahora no

La visita de Odiseo y sus hombres al hogar de Circe es sin duda una de las partes más impactantes de toda la película, y de las más crudas. Sigo absolutamente fascinada por los efectos prácticos y por la visceral y desagradable transformación de los soldados en puercos, además de la escalofriante interpretación de Samantha Morton. Ahora bien, también dejo de pensar en un cabo suelto que no termina de convencerme.

Circe es una hechicera poderosa que, entre otras cosas, convertía a los hombres en animales. Guardando su morada hay un león y otros animales, y de hecho Odiseo caza con su arco a un ciervo que merodea en las inmediaciones. Sin embargo, cuando Odiseo mata a la criatura, resulta que ha recuperado su forma humana, lo que le pone en guardia y termina de alertarle de que quizás sus hombres estén en peligro.

Odiseo se lanza camino arriba buscando a Euríloco y el resto de su tripulación, solo para encontrarse con Circe y una piara de gorrinos a la puerta de la casa. La propia Circe le dice a Odiseo que mate a uno de los cerdos para la cena, y a punto estamos a puntito de ver un momento sacado de 'Los Simpson', con Odiseo cenándose a uno de sus camaradas.

Ahora bien: si los hombres hechizados recuperan su aspecto humano al nacer, como hemos visto apenas unos minutos antes, ¿no lo haría también este cerdo? Si el plan de Circe era servirle a uno de los soldados como cena, ella misma tendría que saber de este "fallo" en su hechizo. Si no, ¿Cuál era el resultado que esperaba? ¿Que Odiseo enloqueciera con la situación al ver que había matado a uno de sus amigos?

Al final, ya sabemos que la cosa se resuelve más o menos amigablemente, con Circe accediendo a restaurarlos a "sus disfraces" después de una negociación un tanto desaboría en la que Odiseo tampoco da argumentos de peso. Pero toda la situación con Circe me parece una gran oportunidad perdida para que el Odiseo de Christopher Nolan pudiera haber lucido un poco más su astucia, más allá de únicamente ser un poquito avispado. Aunque también me quedo con las ganas de saber qué hubiera pasado si a Odiseo llega a apetecerle cenar cerdo asado.

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