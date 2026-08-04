Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina': "Es una serie que si tuvieras que empezar ahora de cero, no te dejarían hacerla"

Alberto Caballero es uno de los creadores de series tan emblemáticas como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina', 'Machos alfa' o 'Muertos S.L.'. En cuestión de días llegará a Netflix la cuarta y última temporada de esta última, por lo que en Espinof hemos tenido la oportunidad de hablar con él sobre diferentes temas.

"La que se avecina vive en un universo paralelo"

Pronto repasaremos todo lo relacionado con 'Muertos S.L.', pero una cosa que me llamó mucho la atención es que la única serie que sigue en marcha de los Caballero ahora mismo es 'La que se avecina', pues Netflix también anunció que la próxima temporada de 'Machos alfa' será la última. Por eso quise preguntarle sobre cómo es eso posible:

'La que se avecina vive en un universo paralelo. Ten en cuenta que 'La que se avecina no participa' de absolutamente ninguna característica que tengan las series ahora mismo. 'La que se avecina' es una serie que si tú tuvieras que empezar de cero, no te dejarían hacerla. En primer lugar, no te dejarían hacerla simplemente por políticamente incorrecta. Vivimos en una época en la que eso preocupa mucho y es una preocupación creciente. En segundo lugar... El tipo de público y la antigüedad... Es una serie que viene de la época anterior de la televisión. O sea, es la última superviviente de una estirpe de series, digamos, mainstream en abierto, en emisión, digamos, no en Internet. Entonces, se ha creado ya una inercia. O sea, a nosotros nos pasan los datos de la temporada 15 y la 16 de cómo ha ido en Amazon y es una locura, ¿sabes?

Ha estado liderando el ranking absoluto de series y pelis durante, no sé, dos meses, ha estado seis meses metida en el top 10, o sea, y tiene tal volumen de capítulos que es lo que decimos sobre los clásicos, haces masa crítica, entonces ya tienes un consumo, esto a mí le pasa a 'Aquí no hay quien viva' en todas las plataformas en las que se emite, pero ¿por qué pasa? Pues porque 'Aquí no hay quien viva' tiene 90 capítulos y 'La que se avecina' tiene 200. Entonces ya entras como en otra fase, ya no, ya el público, ni siquiera el público las juzga con la misma... con el mismo proceso que los estrenos.

Es entonces cuando Laura Caballero aporta su granito de arena al respecto al destacar que "La que se avecina no es una serie ya. O sea, es como un universo paralelo que se ha sentado en millones de casas y que de ahí no sale. Y la gente, de las cosas más bonitas que nos escriben, que por supuesto de las series nuevas y todo, pero de las más bonitas siempre es de 'Aquí no hay quien viva' y de 'La que se avecina'. Siempre. Y de gente que lo ha pasado muy mal y que la tiene siempre como serie confort. Y entonces ahí ya es otra cosa. Y de verdad es que vas ahí, vas a plató y tienes una energía propia muy diferente a todo lo demás".

Alberto Caballero agrega que "seguimos haciéndola porque sabemos perfectamente que nunca más vamos a volver a poder hacer... O sea, nos parece muy difícil... que nos vayan a dejar hacer algo ni parecido", mientras que Laura apunta que "es muy terapéutica de hacer, porque puedes hacer ya lo que realmente te apetece y quieres, pero a nivel... es un niño pequeño con todo el universo puedes hacer lo que te dé la gana".

Por último, Alberto señala que 'La que se avecina' "parece más una serie de animación 2D tipo 'Padre de familia'. Esa es una serie que podrías hacer en animación 2D perfectamente pero son actores de carne y hueso. Entonces digamos que lleva otro funcionamiento y realmente te digo una cosa, lo que me ha sorprendido mucho este año la temporada de la que se avecina es que de todas las series que hemos escrito este año ha sido la que mejor me lo he pasado yo personalmente en el proceso de escritura. Entonces claro dices tú ostras pues tiene mérito porque es temporada de 17 sabes que el año que viene hacemos 20 años desde que empezamos desde que se estrenó".

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