José Luis Gil, actor: "La fama se ha convertido hoy en una profesión, pero no para mí, ya que yo jamás voy a una fiesta, ni hago vida social"

José Luis Gil se convirtió en uno de los rostros televisivos más queridos de los españoles por dar vida a Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y después a Enrique Pastor en 'La que se avecina'. También fue la voz española de Buzz Lightyear en las cuatro primeras entregas de la saga 'Toy Story', pero el ictus que sufrió hace unos años le ha hecho alejarse por completo del foco mediático.

Sin embargo, el propio Gil tampoco mostró mucho interés en ello en su momento, pues en una entrevista concedida a Diez Minutos en 2014 confesaba que "la fama se ha convertido hoy en una profesión, pero no para mí, ya que yo jamás voy a una fiesta, ni hago vida social. A mí, el trabajo me ocupa tanto tiempo de mi vida, a veces las 24 horas del día, que no tengo horas para dedicarme a nada más".

"Me desbordó"

La estrella de 'La que se avecina' señalaba que la fama "me afectó porque me cambió la vida, por más que yo intenté tomármelo con naturalidad. La popularidad es consecuencia del trabajo de un actor, pero que todo el mundo te reconozca por la calle llega a ser agobiante. Y eso que nosotros los actores, todos sin excepción, trabajamos para eso, porque, de no ser así, tendríamos que dedicarnos a otra cosa, pero aquello me desbordó".

Y eso que ni siquiera él tenía mucha confianza en 'Aquí no hay quien viva' cuando aceptó dar vida a uno de sus personajes principales: "Cuando me ofrecieron el papel de Juan Cuesta me pareció divertido, pero pensé que sería cosa de tres meses. No podía imaginar que íbamos a estar en antena tantas temporadas. Eso nunca y por muchas razones. Nosotros firmamos cuatro capítulos y nos fuimos de vacaciones. Era la época de Luis Merlo y Emma Penella, la sorpresa fue cuando nos dijeron que teníamos que rodar hasta 13".

De hecho, él mismo se hizo actor un poco sin buscarlo, ya que no existía mucha pulsión artística en su familia: "Yo llegué por casualidad, gracias a mi hermana mayor, ya fallecida, que era la que me llevaba a las convocatorias que se anunciaban en los periódicos, y en las que se solicitaban niños para hacer adaptaciones de grandes clásicos en televisión. A mí casi siempre me cogían porque era bastante espabilado pese a mi timidez".

Eso sí, él siempre tuvo muy fácil diferenciar entre vida personal y profesional, ya que los personajes eran una cosa y José Luis Gil otra: "Cuando yo termino de grabar y me subo al coche que me lleva a mi casa soy José Luis Gil, ni Juan Cuesta ni Enrique Pastor. Hay mecanismos que funcionan para evitar que suceda lo que dices".

Ahora seguro que el sueño de muchos de sus fans sería que simplemente pudiera recuperarse plenamente y volviese aunque fuera una sola vez a 'La que se avecina'. Con todo, si él prefiere simplemente llevar una vida relajada y evitar así cualquier posible problema de salud adicional, se lo ha ganado a pulso.

En Espinof | "Había gente con la que no me llevaba bien": la actriz de 'La que se avecina' que dejó la serie porque no quería volver a Mirador de Montepinar de ningún modo

En Espinof | Qué fue de Sofía Nieto, de la rebelde hija mayor de los Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' a profesora de álgebra en la universidad