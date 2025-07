"Había gente con la que no me llevaba bien". La actriz de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' que dejó la serie porque no quería volver a Mirador de Montepinar

Fueron muchos los actores que dieron el salto de la serie 'Aquí no hay quien viva' a 'La que se avecina', alimentando así la sensación del público de que la segunda no dejaba de ser una prolongación de la primera. Varios de ellos fueron abandonando 'La que se avecina' a lo largo de los años y hoy vamos a repasar el caso de Beatriz Carvajal, quien llegó a decir que había gente en la serie con la que no se llevaba bien.

"No quería seguir"

Carvajal apareció por primera vez en un episodio de la tercera temporada de 'Aquí no hay quien viva' dando vida a La Torrijas, convirtiéndose en personaje regular hasta la finalización de la misma. Ya en 'La que se avecina' se convirtió en Goya, la esposa de Vicente (Ricardo Arroyo), hasta que el personaje se murió friendo una croqueta.

Durante años no estuvo nada claro cuál fue el motivo de la salida de Carvajal, que en enero de 2022 confesó a Fórmula TV que "cuando terminó la cuarta temporada me despedí por cosas, no quería seguir". También dijo que "no me hubiese gustado volver a 'La que se Avecina' de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería".

Por su parte, Alberto Caballero, uno de los creadores de la serie, no dudó en responder a la actriz señalando que "además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería".

Es evidente que algo pasó ahí más allá de un giro cómico de la trama, para que Beatriz Carvajal no quisiera volver a saber nada de 'La que se avecina'. Poco después, en marzo de 2022, la actriz aprovechó una entrevista con Vanity Fair para aclarar un poco más los motivos tras su marcha:

"Sí, acabé quemada pero no por mis compañeros sino porque había otra gente con la que no me llevaba bien. Por eso es por lo que me fui."

Vamos, que no tenía ningún problema con el resto de los actores, pero sí con gente del equipo, sin entrar en detalles de con quién. Obviamente, tenía que ser gente con poder dentro de 'La que se avecina' para ganar el pulso a la actriz, que se vaya con una muerte así de su personaje, y que no quiera dar más detalles, sin embargo, hasta el momento ninguno de los implicados ha querido contarlo.

