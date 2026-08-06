Tom Holland demuestra una vez más que entiende perfectamente a Peter Parker: "Spider-Man: Brand New Day' personifica que somos una comunidad"

Por si quedaban dudas antes de su estreno, 'Spider-Man: Brand New Day' ha reventado la taquilla de manera espectacular para demostrar que la fatiga por el cine de superhéroes no existe cuando una película está hecha con corazón.

'Spider-Man: Brand New Day' ha supuesto un cierto reinicio para la franquicia, porque al fin nos mostraba a un Peter Parker a pie de calle, valiéndose solo sin apoyo de Tony Stark, ni de May ni sus amigos. Es un retorno doloroso para el personaje, y precisamente ahí es donde están los cimientos de la película.

Nada nunca es tan negro como parece

Para Tom Holland, el gran peso de esta cuarta aventura en solitario no está en los supervillanos ni en los grandes combates. La parte más importante de 'Spider-Man: Brand New Day' es precisamente la soledad de Peter, y cómo encuentra el valor para recuperar a quienes quiere y salir del pozo.

"Nunca estás solo del todo. Incluso si vives en una gran ciudad, solo, por tu cuenta y sientes que no tienes a nadie, nunca sabes si tu mejor amigo, o el amor de tu vida, a tus compañeros, quizás te los vas a cruzar en el metro", dijo Holland a That Grape Juice. "Creo que esta película personifica perfectamente que somos una comunidad. Todos los que estamos aquí, a pesar de nuestras diferencias, somos una comunidad, es importante que confiemos los unos en los otros."

Sin entrar en spoilers, no puedo estar más de acuerdo con Holland. A pesar de sus fallitos, 'Spider-Man: Brand New Day' sigue siendo un torbellino emocional que demuestra el poder de tener una red de apoyo y una comunidad a mano, especialmente cuando más falta nos hace. Ya sea tu amigo de toda la vida, un vigilante callejero que a veces se pasa de frenada (te miramos a ti, Frank Castle).

Como apostilla el mismo Holland: "A veces, la cosa más valiente que puedes hacer en esta vida es pedir ayuda", y es algo que Spidey por fin ha aprendido, aunque sea a base de que la vida le pase por encima.

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