Halle Berry lleva 30 años arrepintiéndose de haber hecho esta película: "Me pregunto si estaba drogada cuando acepté hacerla"

Halle Berry leva casi 40 años en activo, tiempo en el que ha podido en participar en grandísimas películas y también en bodrios abominables. Ella misma es perfectamente consciente de ello, pues lleva 30 años arrepintiéndose de hacer un película hasta tal punto que se ha preguntado a sí misma más de una vez si estaba drogada cuando aceptó salir en ella.

"Nadie quiere hacer una mala película"

Algunos quizá estén pensando en 'Catwoman', pero esa película de DC la hizo en pleno siglo XXI. El largometraje que Berry considera un grave lunar en su carrera es una cinta menos conocida que en España recibió el título de 'Ambición peligrosa' ('The Rich's Man Wife'), donde coincidió con Christopher McDonald, Clive Owen o Peter Greene.

'Ambición peligrosa' cuenta la historia de Josie, una mujer ambiciosa cuyo matrimonio con un millonario no pasa por su mejor momento. De hechos, Josie es consciente de que ella tiene un amante, por lo que decide iniciar una relación con un amigo de su esposo.

Escrita y dirigida por Amy Holden Jones, 'Ambición peligrosa' pasó sin pena ni gloria por los cines en 1996, teniendo además el dudoso honor de ser el último largometraje dirigido por Jones. Perfectamente habría podido caer en un olvido total, pero Berry la recuperó cuando le preguntaron por el caso de alguna película que supiera desde el principio que iba a salir mal:

Lo siento por todos los que trabajaron en esta película. Lo siento por todos, pero la verdad es la verdad. Lo siento, Amy Holden [Jones], ella era la directora, y no estoy tratando de criticar a mis directoras. En cierto modo sabía que no iba a ser la mejor experiencia cinematográfica para la gente.

Halle Berry en 'Ambición peligrosa'

La ganadora de un Óscar por su inolvidable interpretación en 'Monster's Ball' continúa diciendo que "Uno siempre empieza a rodar estas películas con las mejores intenciones. Nadie quiere hacer una mala película. Creemos que todo es una buena idea cuando decimos que sí. Pero a veces llegas al set y te das cuenta. Me pregunto si estaba drogada cuando acepté hacerla".

Estas declaraciones al menos sirven como aviso por si alguien se cruza alguna vez con 'Ambición peligrosa' en alguna plataforma y si pregunta si merece o no la pena verla. Si hasta Berry asegura algo así, difícil que haya algo ahí que merezca la pena ser rescatado del olvido.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2026