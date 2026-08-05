Paramount va a tener que pagar 1200 millones a Warner y aún así puede que la fusión no suceda nunca. El nuevo giro pausa el acuerdo hasta, como poco, marzo de 2027

La telenovela de la fusión entre Warner y Paramount acaba de dar otro giro inesperado más. Después de que 12 estados de Estados Unidos pudieran pausar el inminente acuerdo y de que la jueza decidiera escuchar a todas las partes implicadas antes de decidir el siguiente paso a dar, ahora ha anunciado que el caso irá a juicio, que empezará en marzo de 2027. Hasta entonces, ambas empresas no pueden dar pasos al respecto, y la noticia es catastrófica para Paramount.

King Fusión

Y es que, según el acuerdo inicial que firmaron en el que se las prometían muy felices, Paramount debe dar 7 millones de dólares al día a partir del 1 de octubre a los accionistas de Warner si no llegan a un acuerdo. ¿Y qué significa empezar cinco meses después de esta fecha? Pues que, como poco, va a tener que soltar 1200 millones de dólares si todo va bien y el juicio termina cuando está programado, el 19 de marzo.

Por supuesto, este juicio, que a nadie se le escape, puede dictaminar que la fusión es ilegal y pararla por completo, por lo que Paramount habrá inyectado dinero en los accionistas de Warner de manera totalmente altruista sin obtener nada a cambio. Un portavoz de Paramount ya afirmado a Variety que "El juicio contra nosotros no tiene base en la realidad, la economía o la ley antimonopolio. Seguiremos defendiendo vigorosamente la transacción y nos mantendremos comprometidos a cerrarla lo antes posible para que se consigan los beneficios para la comunidad creativa y los consumidores". Justo las dos partes en las que están pensando, sí.

Por su parte, el multimillonario David Ellison, hijo de la sexta persona más rica del mundo, está seguro de que ganarán en el juicio. Aunque, por otro lado, también estaba seguro de que habrían firmado el 1 de octubre: "Creemos que los hechos y la ley están de nuestro lado. Y en lo relativo a lo financiero, todo está en su sitio, no arriesgamos nada y estamos seguros de que cerraremos la transacción, estamos yendo en ese camino tan rápido como podemos". Por más seguridad que intente aparentar, lo cierto es que nadie sabe lo que va a pasar, así que lo mejor es sentarse y coger palomitas, porque la cosa (y la millonada que se va a dejar Paramount) va para largo.

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