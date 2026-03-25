La cancelación de 'Academia de la Flota Estelar' no es nada baladí. Marca el fin de toda una era de Star Trek

Puede haber salido mejor o peor, pero vaya tiempo de esplendor que nos ha tocado vivir a los trekkies, que desde mediados de los años 90 no teníamos tanta oferta de series. Ahora toca irnos despidiendo de toda una era ya que se ha anunciado que la temporada 2 de 'Star Trek: Academia de la Flota estelar' será la última.

Una cancelación que se podría ver venir más o menos; que podría alegrar a una parte del fandom que veía en ella todo lo que odian gritando, como si no supieran otra palabra, "WOKE!"; que responde a la tibia recepción por parte de público y crítica y a unas bajas audiencias, o lo suficientemente pobres para no aparecer en los tops de Nielsen. Una cancelación en la que se lee un futuro incierto para Star Trek.

Y es que con el cierre de la Academia, previsiblemente en 2027 y la finalización también de 'Star Trek: Strange New Worlds' tras su quinta y última temporada (que también se vería en 2027), llega el final de una era comandada por Alex Kurtzman como arquitecto de la franquicia. Sí, hay proyectos por ahí cogiendo polvo en los despachos de Paramount, pero a día de hoy no hay nada sólido en cuanto a qué es lo siguiente para la saga de ciencia ficción.

Cambios ejecutivos

La compra de Skydance en 2024 sacudió muchos de los proyectos pendientes y eso ha provocado que, por primera vez desde que Kurtzman cogiera las riendas de la franquicia, no haya nada en producción ni camino a ser producido(ambas series están ahora en fase de postproducción). Esto causa una incertidumbre a la que se añade la continuidad o no de Alex Kurtzman en CBS/Paramount, cuyo contrato termina este mismo 2026.

El guionista y productor ejecutivo está en plenas negociaciones para renovar pero advierte que las cosas van para largo ya que en muy poco tiempo (corporativamente hablando) ha habido un par de compras importantes (Paramount y Warner Bros.) con muchas IPs que necesitan atención y ver qué hacer.

Conversaciones que sí que incluyen Star Trek, tal como afirma Kurtzman hablando para TrekMovie:

«He tenido conversaciones con ellos sobre el futuro de Star Trek. Sí, no hemos recibido nada más que apoyo. Sí, hay series específicas de las que se ha hablado. Y veremos. Estoy al comienzo de las conversaciones con ellos ahora. Así que dudo en decirte algo porque todavía no tengo nada de lo que informar. Pero puedo decir que las conversaciones están teniendo lugar.»

Hay que decir que, si bien en estas declaraciones realizadas hace dos semanas, Kurtzman parece optimista, la carta abierta que ha enviado (y que recoge Variety, entre otros medios) suena a algo más que a despedida de una serie, honrando en ella todo el legado de Star Trek.

Así, nos encontramos en un momento peculiar. En un momento de impasse en el que todavía se tiene que trazar la próxima hoja de ruta de la franquicia. Esperemos que no tengamos que esperar demasiado.

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