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Samantha Morton, actriz de 'La Odisea': "No he trabajado desde hace un año. Al fin y al cabo, tengo 49"

Aunque tiene por estrenar lo último de Ruben Östlund, lleva un año entregada a estar en su casa esperando una llamada que no llega

Circe
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Una de las quejas más habituales de 'La Odisea' (de las que tienen sentido, no de las que se siguen quejando por "woke") es que salen demasiados intérpretes conocidos, hasta convertirse en poco menos que un quién es quién de la industria, desde Robert Pattinson hasta Lupita Nyong'o pasando por Jon Bernthal o Tom Holland. Sin embargo, hay una actriz que destaca por sí misma, y, aunque acepta los cumplidos del público, preferiría, simplemente, poder trabajar.

La odisea de Infojobs

Samantha Morton, que interpreta a Circe y reconocerás por 'Acordes y desacuerdos', 'En América', 'La ballena' o 'The walking dead', entre otros, afirma que lleva el último año, desde el final del rodaje de la película de Christopher Nolan, sin hacer nada. Y tiene muy claro por qué, tal como le ha confesado al podcast Happy Sad Confused.

No he trabajado durante un año, desde que hice 'La Odisea', y tengo muy buenos agentes y mánagers, pero, al fin y al cabo, tengo 49 años. Creo que soy buena actriz, pero hay otras buenas actrices, ¿sabes? La política de la industria ha cambiado enormemente. 
La visita a Circe es uno de los momentos más impactantes de 'La Odisea'. Aún así, nos dejó un importante agujero de guion que no me puedo quitar de la cabeza
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La visita a Circe es uno de los momentos más impactantes de 'La Odisea'. Aún así, nos dejó un importante agujero de guion que no me puedo quitar de la cabeza

De hecho, ha afirmado que cuando Nolan la llamó para darle el trabajo de Circe, le dio "esperanza y fe, que, supongo, si sigues con ella, y sigues haciendo un buen trabajo y la gente correcta lo ve, quizá haga que puedas seguir trabajando". No es menos cierto que, pese a las quejas, aún tiene una película por estrenar, y no es una pequeña precisamente: 'The Entertainment System Is Down' es lo nuevo de Ruben Östlund donde estará junto a Keanu Reeves, Kirsten Dunst y Daniel Brühl. Y después de estos trabajos sería raro que, al menos durante unos años, su carrera no tuviera un repunte. Que 49 años, al fin y al cabo, no son nada.

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