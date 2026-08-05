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Kevin Feige se ríe de DC y todos sus competidores en el cine de superhéroes: "No hay personajes mejores que los de Marvel"

El mandamás de Marvel también asegura que no hay "ninguno mejor que Peter Parker"

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Mikel Zorrilla

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El histórico estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' ha servido, entre otras cosas, para que Marvel recupere la confianza perdida. Quizá eso sea lo que haya llevado a que Kevin Feige haya decidido reírse de forma solapada de DC y todos sus competidores en el mundo del cine de superhéroes.

"Ninguno mejor que Peter Parker"

Ha sido precisamente durante la celebración del gran éxito de la nueva aventura del trepamuros protagonizada por Tom Holland cuando Feige ha afirmado en Variety que "se puede hablar de los cambios en los gustos, pero como personajes que crecen y evolucionan a lo largo de las décadas, no hay personajes mejores que los de Marvel, y ninguno mejor que Peter Parker".

Spidermanbrandnewday

Está claro que ese favoritismo está impulsado por el hecho de que no hay ningún superhéroe capaz de competir con sus aventuras en solitario con las de Spider-Man en taquilla. Si es que hasta 'Spider-Man: Brand New Day' ha conseguido el mejor estreno de todos los tiempos en Estados Unidos...

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Por ponerlo en perspectiva, 'Spider-Man: Brand New Day' ha recaudado en su primer fin de semana más que todas las películas de DC con la excepción de cuatro: 'El caballero oscuro', 'Joker', 'El caballero oscuro: La leyenda renace' y 'Aquaman'. Con los ingresos del lunes ya superó también a 'El caballero oscuro', siendo una mera cuestión de días o incluso horas que sobrepase al resto.

Eso sí, Feige es consciente de que no es solamente una cuestión de que Spider-Man sea especialmente popular: "Cuando encuentras a un actor como Tom Holland para darle vida a ese personaje, es la fórmula mágica". Imposible discutirle esto, incluso aunque las películas lideradas por Holland no te gusten especialmente.

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