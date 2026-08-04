La nueva película de 'La momia' con Brendan Fraser y Rachel Weisz acaba de anunciar el regreso de otros dos personajes míticos de la saga

Una de las mayores alegrías de los últimos tiempos fue la confirmación de que se ponía en marcha una nueva película de 'La momia' con el regreso de Brendan Fraser en el papel de Rick O'Connell. También estaban confirmadas las vueltas de Rachel Weisz, John Hannah y Arnold Vosloo, pero es que ahora se han confirmado los regresos de otros dos personajes míticos de la saga.

Todos los detalles sobre 'La momia 4'

Kevin J. O’Connor y Oded Fehr son los últimos rostros conocidos de la franquicia en sumarse a la nueva entrega. El primero daba vida a Beni, un antiguo compañero de Rick que unía fuerzas con Imhotep y acababa de mala manera, mientras que el segundo retoma a Ardeth Bay, líder de la sociedad secreta de guerreros de élite que juraron proteger para siempre a Egipto de la amenaza de Imhotep.

Por el momento se desconoce cuál será la historia de la película, pero sí que el guion corre a cargo de David Coggeshall -'La huérfana: Primer asesinato'-, mientras que detrás de las cámaras estará Radio Silence, el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett al que debemos títulos como 'Noche de bodas' o 'Scream 6'.

Mi principal motivo de escepticismo hacia la película no tiene nada que ver con que haya pasado quizá demasiado tiempo, pero lo que sí me preocupa es la ausencia de Stephen Sommers. Su trabajo en la dirección fue clave para que 'La momia' se un clásico indiscutible del cine de aventuras y habría agradecido que también volviesen a contar con él

Por cierto, al reparto también se ha unido Numan Acar, visto recientemente en 'El joven Sherlock', pero su personaje es un completo misterio. Imagino que no tardaremos mucho en descubrirlo, pues el estreno de 'La Momia 4' está previsto para el 15 de octubre de 2027.

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