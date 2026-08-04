La fiebre de los palomiteros ya hace ganar 100 millones de dólares anuales a los cines. "Son como las camisetas de conciertos"

Puede que ahora uno tenga que pedir un crédito para poder permitirse un menú de palomitas y Coca-Cola, pero si en los años 30, durante la Gran Depresión, se convirtió en el snack por antonomasia para llevarse a las salas de cine de Estados Unidos fue, precisamente, porque su precio era muy barato y todo el mundo podía disfrutar de ellas. En estos tiempos de experimentos como "Palomitas Doritos", de perritos calientes y menús XXL, donde nos gastamos más en comida guarra que en la entrada, no es de extrañar que los palomiteros se hayan convertido en una gigantesca fuente de ingresos alternativa.

Palomiteros, los nuevos Funkos

Comprar palomitas ha dejado de ser un acto social para convertirse en una absoluta fiebre para los coleccionistas, que acumulan palomiteros de sus películas favoritas. Los últimos en desatar la locura, una cabeza de Spider-man a tamaño real, una gigantesca réplica del caballo de Troya en 'La Odisea' y... una cámara IMAX, que se ha vendido tan bien en los cines estadounidenses con dicho sistema que se agotó en 90 minutos en Estados Unidos y tuvieron que pedir más a China de manera urgente.

Los precios de estos palomiteros pueden parecer una locura desde fuera, pero hay que mirarlos desde la perspectiva del souvenir, de un mundo performativo en redes sociales donde es tan importante ir como demostrar que has ido. Como apunta a Variety Nels Storm, vicepresidente del área de comida y bebida en la franquicia AMC, "se ha convertido en un vehículo para el futuro de las salas. Estos son recuerdos tangibles de películas. Son las camisetas de conciertos de nuestra industria".

Es posible que te preguntes hasta qué punto puede dar dinero la fiebre de las palomitas. La respuesta es "No te haces una idea". Solo AMC recaudó 80 millones de dólares en 2025, y este año lleva camino de hacerse con 100 millones más solo de merchandising y ediciones limitadas de palomiteros. No es ninguna locura: hay más de 50 modelos estrambóticos a lo largo de todo el año, que van desde la máscara de Ghostface para 'Scream 7' hasta un bolso de 'El Diablo Viste de Prada 2'.

Aprobado por Nolan

Pero no siempre es tan sencillo como tener una idea y ejecutarla, porque estos diseños deben tener siempre el visto bueno de la persona tras la cámara, como reconoce Kristy Breneman, directora del área de alimentación en Regal: "A medida que revisamos estos conceptos, si se solicita algún cambio, sabemos que en ciertos proyectos todo debe pasar por el cineasta para su aprobación". Así que, efectivamente: ese caballo de Troya y esa cámara de IMAX han estado aprobadas por Christopher Nolan, que incluso ha posado orgulloso a su lado.

El negocio de los palomiteros no es una cosa exclusiva de Estados Unidos, ni mucho menos, pero es cierto que en España solo llegan algunos (como el de Yoshi de 'Super Mario Galaxy' o la cabeza de 'Spider-man: Brand New Day'), convirtiendo el Caballo de Troya, por ejemplo, en un simple cubo serigrafiado con el póster de 'La Odisea'. Pero, aunque lancen los palomiteros más top, lo más probable es que cuando llegues ya hayan desaparecido y, si quieres uno, tengas que comprarlo de segunda mano a un precio imposible.

En Estados Unidos, para tratar de parar este negocio en las sombras, han pasado a vender tan solo un palomitero por persona en estrenos tan esperados como la película de Nolan, pero, pese a todo, en cuanto se agotan, hay gente dispuesta a comprarlos por un dineral en eBay. Porque, al fin y al cabo, los palomiteros son los nuevos Funkos, y no solo definen la personalidad de muchos: además, abren la puerta a lanzar modelos ultra-exclusivos de cientos de euros y a sobrecargar el mercado. ¿Moda pasajera o la salvación de las salas en momentos de poca recaudación? Todo el mundo tiene su opinión, pero para saber la verdad más nos convendría sentarnos y esperar comiendo unas ricas palomitas. Servidas en Caballo de Troya, si puede ser.

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