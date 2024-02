El inolvidable y asqueroso cubo basado en 'Dune 2' que arrasa en las redes sociales y promete cambiar nuestro concepto de comer palomitas en el cine: "¡Esto no está bien!"

Comemos palomitas en el cine desde que, tras la Gran Depresión, los cines americanos consiguieron salir a flote ofreciendo comida barata a precios caros. Y, desde entonces, han intentado llamar nuestra atención de una y mil maneras, desde el bote-coche de 'Barbie' hasta la cara de Jigsaw con ojos iluminados por LED para celebrar 'Saw X'. Pero ninguno de estos cubos de palomitas ha sido tan asqueroso, icónico y digno de hacer mofa como el de 'Dune 2'.

Comiendo gusanitos

El cubo en sí no es nada del otro mundo: presenta el logo de la película, algunas de las Casas en conflicto y un fondo del espacio visto desde Arrakis. Lo que lo hace especial es la tapa, diseñada como si fuera un gusano de arena gigantesco saliendo de la superficie y atacando.

Bueno, en este caso invitando a meter tu mano en su, quiero pensar, boca repleta de dientes. No solo es incómodo, sino es que, además, es inevitable pensar en otra cosa. Y, por supuesto, todo Internet se ha imaginado cosas lascivas. No queda otra.

El pasado viernes, en el show de Jimmy Kimmel, el reparto al completo de 'Dune 2' tuvo la oportunidad de coger palomitas del cubo, y no podían creer lo que estaban viendo. Florence Pugh exclamó: "¡Esto no está bien! ¡Está fatal!" y Zendaya prefirió no opinar porque "las bromas se escriben solas". Timothée Chalamet se atrevió a meter la mano sin miedo, repitiendo cierta escena de la primera 'Dune'.

La cosa se ha salido tanto de madre que incluso el 'Saturday Night Live' le ha dedicado una canción en la que Ayo Edebiri y el resto del reparto deciden tener sexo con el cubo de palomitas, dejando frases como: "Voy a perder mi virginidad con el cubo de palomitas de Dune 2". De la noche a la mañana, una aberración diseñada solo para hacer chistes en redes sociales se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop. Y, francamente, no es para menos.

Será AMC, que en Estados Unidos suele ser quien vende este tipo de cubos absurdos, quien distribuya esta aberración que, como no podía ser de otra manera, tendrá su éxito. ¿Genialidad de marketing o casualidad viral?

Lo sabremos a partir del 15 de marzo, cuando los cubos de palomitas de 'Dune 2' pueden quedarse cogiendo polvo o aparecer en las manos de un montón de gente que no puede esperar a tocar el éxito viral más inesperado del cine en 2024. Y sí, efectivamente. No lo neguemos. Parece lo que parece.

En Espinof: