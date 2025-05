El creador de 'The White Lotus' explica por qué dejó una cuestión importante sin resolver: "Está demostrando que es una zorra"

El estreno de la tercera temporada de 'The White Lotus' fue una alegría para muchos y la emisión semanal de cada episodio no solo mejoraba los lunes, sino que daba pie a elaborar mil y una teorías sobre la identidad del posible asesino. Y también sobre otros asuntos que quizá pasaron más desapercibidos y que nos despertaron bastantes preguntas.

De hecho, hubo una escena en concreto que dejó pensando a más de uno y que sigue sin tener explicación después del final de la serie: cuando Victoria Ratliff (Parker Posey) decidió tratar con indiferencia a Kate Bohr (Leslie Bibb) en el episodio 2 de la última entrega.

Kate, una mujer rica de Texas, conoce a Victoria, de Carolina del Norte, en una fiesta años antes. Sin embargo, la segunda empieza a tratar a la que pensábamos que era su amiga de una manera muy fría y nunca llegamos a saber por qué tienen esa dinámica.

Una de las cosas que más nos fascinan de la serie creada por Mike White (que, por cierto, regresará a 'Supervivientes' para encontrar más inspiración para sus personajes), es la manera de actuar que tienen los protagonistas, dejándose llevar en gran parte de las situaciones por puro instinto. Y esto lo que explica también lo que ocurre en la escena mencionada.

Así lo reveló Sarah Silverman, que protagonizó junto a White la serie 'Escuela de rock' de 2003, en el programa 'Live with Kelly and Mark'.

Detesto hacer eso porque siento que todos deben preguntarle cosas, pero lo hice igualmente. Le escribí un mensaje y le envié un correo electrónico diciendo: '¿Qué pasa con Leslie Bibb? ¿Cómo es que no sabemos por qué la despide Parker Posey? ¿Por qué fingió no conocerla? ¿Es algo que no entendiste y que simplemente se omite, o cuál es la respuesta?'

Sin embargo, la respuesta que le dio White fue bastante simple. "No. Simplemente está demostrando que es una zorra", cuenta Silverman que le dijo, antes de dar por hecho que no la veremos en la serie, aunque sí que reconoció que no le importaría participar si la llamasen. "Me encanta. Sería increíble, sin duda", observó en el mismo programa.

